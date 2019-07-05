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РИА Новости

На Украине заявили, что отвод сил в Донбассе создает ряд опасностей для ВСУ

Вчера, 09:28
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КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Разведение войск в районе Станицы Луганской с тактической точки зрения создает немало опасностей для украинских силовиков, заявил командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины, кандидат в депутаты от партии "Европейская солидарность" Михаил Забродский.
Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. В среду в министерстве внутренних дел Украины заявили об усилении полицейских патрулей и пограничных нарядов на пунктах пропуска в Станице Луганской.
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3 июля, 16:06
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"Сейчас разрыв между нами и ними (ополченцами - ред.) два километра. Два километра, с военной точки зрения, – это усложненный контакт на уровне стрелкового оружия. Остальные средства поражения, даже батальонные звена, могут применяться практически без ограничений. Мы на почти два километра теоретически расширили серую зону, поскольку подтверждений разведки относительно того, что противник отошел нет, есть подтверждение ОБСЕ", - цитирует Забродского сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) канала "1+1".
По его словам, неизвестно, как будет развиваться ситуация вокруг Станицы Луганской, поскольку существует информация, что со стороны противника в спешном порядке готовится железная конструкция.
"Мост - это контроль или отсутствие контроля о форсировании сопутствующих моментов, с которыми связана серая зона. Мост перекрывает барьерный участок под названием река Северский Донец. Сейчас мы отошли на километр вглубь своей территории. Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику форсирование этой водной преграды. Это - военный аспект", - добавил Забродский.
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3 июля, 11:18
В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом
По его мнению, цена возвращения на позиции, которые украинская армия занимала до разграничения в Станице Луганской, будет очень высокой.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". В конце июня 2019 года глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Киев дал согласие на ремонт этого моста. Позже представитель республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила, что представитель Киева не была готова к диалогу о ремонте моста на КПП "Станица Луганская".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРМихаил ЗабродскийОльга КобцеваЛеонид ПасечникДНРОБСЕДонбассДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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