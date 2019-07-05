В ЮАР три человека погибли и 43 пострадали в ДТП с автобусом

"Несколько пациентов, 43 человека, с различными ранениями направлены в различные больницы и медицинские центры в Плеттенберхбай", - сказал глава службы безопасности дорожного движения Кенни Африка. По его словам, два человека остаются заблокированными в автобусе, трое погибли.