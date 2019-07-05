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РИА Новости

В ЮАР три человека погибли и 43 пострадали в ДТП с автобусом

Вчера, 09:26
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Три человека погибли, 43 получили ранения в результате аварии с автобусом в районе города Плеттенберхбай на юго-западе ЮАР, сообщает телеканал Africa 24 со ссылкой на службу безопасности дорожного движения.
"Несколько пациентов, 43 человека, с различными ранениями направлены в различные больницы и медицинские центры в Плеттенберхбай", - сказал глава службы безопасности дорожного движения Кенни Африка. По его словам, два человека остаются заблокированными в автобусе, трое погибли.
По данным службы безопасности дорожного движения, автобус направлялся в город-курорт Плеттенберхбай. Авария произошла, когда водитель потерял контроль над транспортным средством.
ДТП с автобусом в Индии. 20 июня 2019
20 июня, 20:32
Число погибших в ДТП с автобусом в Индии возросло до 43 человек
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