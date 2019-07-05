В Роструде напомнили о порядке выплат работающим за отпускников

Один из вариантов — работа по совместительству, которую осуществляют в рамках отдельного трудового договора в свободное от основных обязанностей время. Она оплачивается пропорционально отработанному времени. Однако необходимо помнить, что такая работа должна занимать не более четырех часов в день или целый день в том случае, если сотрудник свободен от выполнения основных обязанностей. Кроме того, она не может превышать половину месячной нормы рабочего времени.