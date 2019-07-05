В Роструде напомнили о порядке выплат работающим за отпускников

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Федеральной службе по труду и занятости рассказали о правилах оплаты работы сотрудников, которые одновременно выполняют не только свои обязанности, но и ушедших в отпуск коллег. Об этом пишет РГ.
Один из вариантов — работа по совместительству, которую осуществляют в рамках отдельного трудового договора в свободное от основных обязанностей время. Она оплачивается пропорционально отработанному времени. Однако необходимо помнить, что такая работа должна занимать не более четырех часов в день или целый день в том случае, если сотрудник свободен от выполнения основных обязанностей. Кроме того, она не может превышать половину месячной нормы рабочего времени.
30 июня, 09:17В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск
Второй вариант — совмещение профессий или должностей. В таком случае работа выполняется в рамках обычного рабочего времени.
При этом необходимо заключать дополнительное соглашение, где будет указана сумма, которую сотрудник получит в зависимости от объема выполненной работы или количества отработанного времени.
Кроме того, работодатель может временно перевести сотрудника на новую должность для выполнения обязанностей отпускника или нанять временного работника.
Ранее в Роструде напомнили, что ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, а некоторые работники, в частности педагоги, имеют право на более продолжительный отдых.