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РИА Новости

В Роструде напомнили о порядке выплат работающим за отпускников

Вчера, 09:23
21314
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Федеральной службе по труду и занятости рассказали о правилах оплаты работы сотрудников, которые одновременно выполняют не только свои обязанности, но и ушедших в отпуск коллег. Об этом пишет РГ.
Один из вариантов — работа по совместительству, которую осуществляют в рамках отдельного трудового договора в свободное от основных обязанностей время. Она оплачивается пропорционально отработанному времени. Однако необходимо помнить, что такая работа должна занимать не более четырех часов в день или целый день в том случае, если сотрудник свободен от выполнения основных обязанностей. Кроме того, она не может превышать половину месячной нормы рабочего времени.
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В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск
Второй вариант — совмещение профессий или должностей. В таком случае работа выполняется в рамках обычного рабочего времени.
При этом необходимо заключать дополнительное соглашение, где будет указана сумма, которую сотрудник получит в зависимости от объема выполненной работы или количества отработанного времени.
Кроме того, работодатель может временно перевести сотрудника на новую должность для выполнения обязанностей отпускника или нанять временного работника.
Ранее в Роструде напомнили, что ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, а некоторые работники, в частности педагоги, имеют право на более продолжительный отдых.
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РострудРоссияОбщество
Популярные комментарии
А нашим частным работодателям-боярам по большому барабану и эти разъяснения, и вообще ТК РФ. Никаких компенсаций за работу без выходных за отсутствующего отпускника. Берите отгулы, или ищите ту работу, где вам за всё платить будут - и больничные, и премии, и тринадцатые.
5 июля, 10:29
Malina
2610010
Смешно... Они сами-то себе верят? :)))
5 июля, 11:28
ПАПров Агиценович Зак
940010
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