В партии Зеленского считают, что повторная жеребьевка может сорвать выборы

КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Лидер партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что решение суда о повторной жеребьевке и перепечатка бюллетеней могут привести к срыву парламентских выборов в стране.

Ранее представитель партии "Движение новых сил" Павел Богомазов потребовал у Центризбиркома Украины провести повторную жеребьевку порядковых номеров партий в избирательном бюллетене. Позже гражданская сеть "Опора" сообщила, что Шестой апелляционный административный суд принял решение провести повторную жеребьевку для определения порядка партий в бюллетенях.

По словам Разумкова, уже напечатаны 5 миллионов бюллетеней, на них потрачены средства из бюджета.

"Это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, на это нужно иметь дополнительный ресурс, который в бюджете не предусмотрен", - цитирует Разумкова сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) канала " 1+1 ".

На перепечатку бюллетеней необходимы не только деньги, но и время, отметил он.

"К сожалению, эта кампания очень динамичная, и это может привести к срыву выборов… Я думаю, что это одна из технологий, которая может быть использована… Сегодня под угрозой выборы на Украине", - добавил Разумков и выразил надежду, что суд сможет разобраться в ситуации и принять законное решение.