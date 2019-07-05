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РИА Новости

В партии Зеленского считают, что повторная жеребьевка может сорвать выборы

Вчера, 08:53
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Лидер партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что решение суда о повторной жеребьевке и перепечатка бюллетеней могут привести к срыву парламентских выборов в стране.
Ранее представитель партии "Движение новых сил" Павел Богомазов потребовал у Центризбиркома Украины провести повторную жеребьевку порядковых номеров партий в избирательном бюллетене. Позже гражданская сеть "Опора" сообщила, что Шестой апелляционный административный суд принял решение провести повторную жеребьевку для определения порядка партий в бюллетенях.
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По словам Разумкова, уже напечатаны 5 миллионов бюллетеней, на них потрачены средства из бюджета.
"Это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, на это нужно иметь дополнительный ресурс, который в бюджете не предусмотрен", - цитирует Разумкова сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) канала "1+1".
На перепечатку бюллетеней необходимы не только деньги, но и время, отметил он.
"К сожалению, эта кампания очень динамичная, и это может привести к срыву выборов… Я думаю, что это одна из технологий, которая может быть использована… Сегодня под угрозой выборы на Украине", - добавил Разумков и выразил надежду, что суд сможет разобраться в ситуации и принять законное решение.
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Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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