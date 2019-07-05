Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома "Восточный"

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома "Восточный"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. С космодрома С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б" с метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками.

Это первый пуск с Восточного в 2019 году. За ним наблюдали секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, вице-премьер Юрий Борисов, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, а также вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Старт состоялся в 8:42 по московскому времени. Через десять минут от носителя отделился разгонный блок "Фрегат", чтобы развести аппараты по трем разным орбитам.

Через час после пуска "Метеор-М" вышел на рабочую орбиту средней высотой 832 километра.

Далее "Фрегат" будет выводить на две другие орбиты — высотой порядка 580 и 530-540 километров — малые спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда и Чехии, а также несколько университетских аппаратов из Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора.

Россию представят три научно-образовательных аппарата "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат".

После окончания миссии "разгонник" переведут на траекторию входа в атмосферу. Примерно в 14:07 мск несгоревшие элементы конструкции приводнятся в несудоходном районе Тихого океана.