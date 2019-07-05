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РИА Новости

С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б"

Вчера, 08:46
38692
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома "Восточный"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома "Восточный"
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б" с метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками.
Это первый пуск с Восточного в 2019 году. За ним наблюдали секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, вице-премьер Юрий Борисов, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, а также вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Старт состоялся в 8:42 по московскому времени. Через десять минут от носителя отделился разгонный блок "Фрегат", чтобы развести аппараты по трем разным орбитам.
Через час после пуска "Метеор-М" вышел на рабочую орбиту средней высотой 832 километра.
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Далее "Фрегат" будет выводить на две другие орбиты — высотой порядка 580 и 530-540 километров — малые спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда и Чехии, а также несколько университетских аппаратов из Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора.
Россию представят три научно-образовательных аппарата "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат".
После окончания миссии "разгонник" переведут на траекторию входа в атмосферу. Примерно в 14:07 мск несгоревшие элементы конструкции приводнятся в несудоходном районе Тихого океана.
Прошлый аналогичный запуск с Восточного в ноябре 2017 года закончился неудачно. Ракета штатно стартовала с "Метеором-М" №2-1 и 18 малыми аппаратами, но разгонный блок не смог вывести их на орбиту из-за неправильно заложенных алгоритмов.
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Восточный (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзРоскосмосРИА Наука
Популярные комментарии
Стартовал -хорошо.Вывод на орбиту пройдет без ЧП -отлично.Так и должно быть.
5 июля, 09:21
ddmishor2666
4621002
Давайте пока не будет хлопать в ладоши, а подождем с тревожным ожиданием, особенно с Восточного уж очень много там всего . Если во времена СССР пуски были обыденным делом, то сейчас как подвиг.
5 июля, 09:52
Случайный Прохожий
25301010
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