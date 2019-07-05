Космодром "Восточный" – первый в России гражданский космодром, предназначенный для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения.
Космодром "Восточный" призван обеспечить независимый доступ России в космос по всему спектру космических задач. До его появления на территории страны находился только военный космодром "Плесецк". Гражданские пуски приходилось осуществлять с космодрома "Байконур", который РФ арендует у Казахстана.
Строительство космодрома "Восточный" началось в 2012 году на Дальнем Востоке в Амурской области в районе города Циолковский (ранее поселок Углегорск) недалеко от расформированного космодрома "Свободный" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 6 ноября 2007 года и распоряжением правительства РФ от 14 января 2009 года.
Космодром находится в междуречье рек Зеи и Большой Перы в восьми тысячах километрах от Москвы и в 180 километрах от Благовещенска. Его площадь около 700 квадратных километров. Протяженность с юго-запада на северо-восток 18 километров, а с юго-востока на северо-запад 36 километров.
Космодром расположен в наиболее безопасном для людей и жилья с точки зрения отделения и падения ступеней ракет-носителей районе России. Все отработавшие отделяемые части возвращаются на Землю в труднодоступных и редконаселенных районах, и впоследствии утилизируются.
Территория космодрома находится рядом с крупными автомобильными и железнодорожными магистралями (трасса Чита-Хабаровск, Байкало-Амурская магистраль), есть большой запас электроэнергии, производимой в регионе.
Ввод объектов космодрома "Восточный" в эксплуатацию был разделен на три этапа. На первом этапе планировалось создание космического ракетного комплекса "Союз-2", объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе жилого города (до 12 тысяч человек). Второй этап предусматривает создание объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса тяжелого класса типа "Ангара" для выведения космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты и пилотируемых кораблей нового поколения, а также расширение жилищного комплекса (до 20 тысяч человек) и создание аэропортового комплекса. На третьем этапе запланировано создание объектов наземной инфраструктуры второй очереди для запуска ракеты-носителя сверхтяжелого класса, в том числе для лунных экспедиций, а также расширение жилищного комплекса (до 30 тысяч человек).
В середине января 2016 года были завершены основные строительные работы на объектах космодрома, которые должны были обеспечить первый запуск. Объекты сосредоточены на двух площадках – техническом и стартовом комплексах. Технический комплекс предназначен для подготовки перед стартом, в том числе заправки топливом, и занимает площадь 170 тысяч квадратных метров. В него входит 121 сооружение. На 42 гектарах расположены сооружения, инженерные сети и транспортные коммуникации.
В технический комплекс входят склад блоков, монтажно-испытательные корпуса ракеты-носителя и космических аппаратов, трансбордерная галерея (для транспортировки составных частей космической техники между зданиями технического комплекса) и заправочно-нейтрализационная станция.
Стартовый комплекс состоит из 83 сооружений и занимает площадь 45 тысяч квадратных метров. На нем проводятся работы по подготовке к пуску. Для этого предназначена мобильная башня обслуживания закрытого типа. Эта конструкция уникальна для России: в ней семь ярусов, ее вес 1600 тонн, высота 52 метра. Башня позволяет проводить все работы по подготовке к старту в самых сложных климатических условиях.
Стартовый комплекс "Восточного" универсален и может использоваться для ракет-носителей "Союз-2" как среднего, так и легкого классов.
На космодроме также построены административно-деловой комплекс, из которого управляются и координируются все работы по подготовке и запуску космических аппаратов; командный пункт; восточный командно-измерительный пункт, обеспечивающий траекторные измерения движения ракеты-носителя с космическим аппаратом; промышленно-строительная база, в которую входят ремонтно-механический завод, склад, дорожное управление, контрольно-пропускной пункт и административно-бытовой корпус со столовой.
Для работников космодрома рядом с ним строится современный город Циолковский, оснащенный системами "умный дом" и "безопасный город".
Вначале космодром предполагалось использовать только для гражданских запусков, но в 2017 году глава госкорпорации Роскосмос заявил о планах по его совместному использованию с Минобороны России. В этой связи было решено отказаться от строительства второго стартового стола под "Ангару" на космодроме "Плесецк", а высвободившиеся средства направить на "Восточный".
Первую очередь космодрома строила компания "Спецстрой", которую ликвидировали в 2016 году на фоне сообщений о коррупции и неэффективном расходовании средств, в частности при строительстве космодрома. Ряд фигурантов уголовных дел по хищениям на "Восточном" получили реальные сроки заключения.
В марте 2019 года генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что первая очередь космодрома "Восточный" фактически достроена, но пока не хватает необходимой документации, чтобы принять ее в эксплуатацию.
Строительство второй очереди космодрома "Восточный" (стартовой инфраструктуры под ракету-носитель "Ангара") началось в октябре 2018 года. В июне 2019 года приступили к возведению стартового стола под ракету "Ангара".
По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, было принято решение довести технический уровень стартового стола для ракет "Ангара" до возможности запуска в том числе и версии "Ангара-А5В", то есть ракеты с водородной третьей ступенью, повышенной грузоподъемности.
По словам Рогозина, строительство второй очереди на космодроме "Восточный" по контракту завершится в 2022 году, затем пройдут испытания. Планируется, что первая "обычная" "Ангара-А5" полетит с "Восточного" в 2023 году. В 2025 году с него должна полететь Ангара-А5М (модернизированная), которая сможет выводить на орбиту 27 тонн полезной нагрузки. К 2026 году на космодроме будет получена возможность вывода (ракет с грузом) до 37 тонн, начнутся летные испытания "Ангары 5В" с водородной ступенью. С 2025 года решено перевести все пуски тяжелых ракет по линии Роскосмоса с космодрома "Байконур" на "Восточный" в связи с прекращением эксплуатации ракет "Протон", на замену которых приходит "Ангара".
На космодроме "Восточный" планируется создать к 2028 году третий стартовый комплекс в универсальном исполнении, который позволит проводить запуски как ракет-носителей среднего класса, так и сверхтяжелого класса с энергетическими возможностями по выводу на низкую околоземную орбиту грузов массой более 70 тонн. Указ о создании на "Восточном" космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса был подписан президентом РФ в конце января 2018 года.
Пуски с третьего стартового комплекса для ракет "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты планируется начать в 2028 году.
В конце января 2019 года госкорпорация "Роскосмос" определилась с местом для строительства стартовой площадки под пуски ракет сверхтяжелого класса на космодроме "Восточный".
Пилотируемые запуски с космодрома "Восточный" сначала планировалось начать с 2023 года. Летом 2017 года было принято решение о переносе перспективных пилотируемых проектов на космодром "Байконур", поэтому создание инфраструктуры для пилотируемых запусков на "Восточном" было отложено. В конце июня 2018 года Дмитрий Рогозин поручил срочно приступить к их возведению. По словам экспертов, подготовка и строительство объектов инфраструктуры для проведения пилотируемых пусков с космодрома "Восточный" займет не менее трех лет.
На 2025 год запланировано начать строительство на "Восточном" технического комплекса для подготовки пилотируемых космических кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов. Завершить его строительство и ввод в эксплуатацию должны в 2027 году.
В 2029 году на космодроме "Восточный" должен быть построен аэропорт, способный принимать российские и зарубежные самолеты, в том числе сверхтяжелые, а также возвращаемые ступени многоразовых ракет-носителей, а в 2030 году ‑ технический комплекс для подготовки космических аппаратов с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса.
Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный" с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года. Второй пуск, состоявшийся 28 ноября 2017 года, оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат", не вышли на целевую орбиту. Комиссия Роскосмоса, расследовавшая его, назвала причиной аварии несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока "Фрегат" и неверные азимуты пуска. По результатам расследования никаких замечаний к работе космодрома не было. Третий запуск с космодрома состоялся 1 февраля 2018 года. Стартовавшая ракета "Союз-2.1а" с разгонным блогом "Фрегат" доставила на расчетные орбиты два российских и девять иностранных спутников. Четвертый пуск с космодрома был проведен 27 декабря 2018 года. Запущенная ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на опорную орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и 26 аппаратов из Японии, США, Германии, Испании и ЮАР.
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