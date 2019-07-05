Космодром "Восточный" – первый в России гражданский космодром, предназначенный для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения.

Космодром "Восточный" призван обеспечить независимый доступ России в космос по всему спектру космических задач. До его появления на территории страны находился только военный космодром "Плесецк". Гражданские пуски приходилось осуществлять с космодрома "Байконур", который РФ арендует у Казахстана.

Строительство космодрома "Восточный" началось в 2012 году на Дальнем Востоке в Амурской области в районе города Циолковский (ранее поселок Углегорск) недалеко от расформированного космодрома "Свободный" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 6 ноября 2007 года и распоряжением правительства РФ от 14 января 2009 года.

Космодром находится в междуречье рек Зеи и Большой Перы в восьми тысячах километрах от Москвы и в 180 километрах от Благовещенска. Его площадь около 700 квадратных километров. Протяженность с юго-запада на северо-восток 18 километров, а с юго-востока на северо-запад 36 километров.

Космодром расположен в наиболее безопасном для людей и жилья с точки зрения отделения и падения ступеней ракет-носителей районе России. Все отработавшие отделяемые части возвращаются на Землю в труднодоступных и редконаселенных районах, и впоследствии утилизируются.

Территория космодрома находится рядом с крупными автомобильными и железнодорожными магистралями (трасса Чита-Хабаровск, Байкало-Амурская магистраль), есть большой запас электроэнергии, производимой в регионе.

Ввод объектов космодрома "Восточный" в эксплуатацию был разделен на три этапа . На первом этапе планировалось создание космического ракетного комплекса "Союз-2", объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе жилого города (до 12 тысяч человек). Второй этап предусматривает создание объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса тяжелого класса типа "Ангара" для выведения космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты и пилотируемых кораблей нового поколения, а также расширение жилищного комплекса (до 20 тысяч человек) и создание аэропортового комплекса. На третьем этапе запланировано создание объектов наземной инфраструктуры второй очереди для запуска ракеты-носителя сверхтяжелого класса, в том числе для лунных экспедиций, а также расширение жилищного комплекса (до 30 тысяч человек).

В середине января 2016 года были завершены основные строительные работы на объектах космодрома, которые должны были обеспечить первый запуск. Объекты сосредоточены на двух площадках – техническом и стартовом комплексах. Технический комплекс предназначен для подготовки перед стартом, в том числе заправки топливом, и занимает площадь 170 тысяч квадратных метров. В него входит 121 сооружение. На 42 гектарах расположены сооружения, инженерные сети и транспортные коммуникации.

В технический комплекс входят склад блоков, монтажно-испытательные корпуса ракеты-носителя и космических аппаратов, трансбордерная галерея (для транспортировки составных частей космической техники между зданиями технического комплекса) и заправочно-нейтрализационная станция.

Стартовый комплекс состоит из 83 сооружений и занимает площадь 45 тысяч квадратных метров. На нем проводятся работы по подготовке к пуску. Для этого предназначена мобильная башня обслуживания закрытого типа. Эта конструкция уникальна для России: в ней семь ярусов, ее вес 1600 тонн, высота 52 метра. Башня позволяет проводить все работы по подготовке к старту в самых сложных климатических условиях.

Стартовый комплекс "Восточного" универсален и может использоваться для ракет-носителей "Союз-2" как среднего, так и легкого классов.

На космодроме также построены административно-деловой комплекс, из которого управляются и координируются все работы по подготовке и запуску космических аппаратов; командный пункт; восточный командно-измерительный пункт, обеспечивающий траекторные измерения движения ракеты-носителя с космическим аппаратом; промышленно-строительная база, в которую входят ремонтно-механический завод, склад, дорожное управление, контрольно-пропускной пункт и административно-бытовой корпус со столовой.

Для работников космодрома рядом с ним строится современный город Циолковский , оснащенный системами "умный дом" и "безопасный город".

Вначале космодром предполагалось использовать только для гражданских запусков, но в 2017 году глава госкорпорации Роскосмос заявил о планах по его совместному использованию с Минобороны России. В этой связи было решено отказаться от строительства второго стартового стола под "Ангару" на космодроме "Плесецк", а высвободившиеся средства направить на "Восточный".

Первую очередь космодрома строила компания "Спецстрой", которую ликвидировали в 2016 году на фоне сообщений о коррупции и неэффективном расходовании средств, в частности при строительстве космодрома. Ряд фигурантов уголовных дел по хищениям на "Восточном" получили реальные сроки заключения.

В марте 2019 года генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил , что первая очередь космодрома "Восточный" фактически достроена, но пока не хватает необходимой документации, чтобы принять ее в эксплуатацию.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, было принято решение довести технический уровень стартового стола для ракет "Ангара" до возможности запуска в том числе и версии "Ангара-А5В", то есть ракеты с водородной третьей ступенью, повышенной грузоподъемности.

На космодроме "Восточный" планируется создать к 2028 году третий стартовый комплекс в универсальном исполнении, который позволит проводить запуски как ракет-носителей среднего класса, так и сверхтяжелого класса с энергетическими возможностями по выводу на низкую околоземную орбиту грузов массой более 70 тонн. Указ о создании на "Восточном" космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса был подписан президентом РФ в конце января 2018 года.

Пуски с третьего стартового комплекса для ракет "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты планируется начать в 2028 году.

На 2025 год запланировано начать строительство на "Восточном" технического комплекса для подготовки пилотируемых космических кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов. Завершить его строительство и ввод в эксплуатацию должны в 2027 году.

В 2029 году на космодроме "Восточный" должен быть построен аэропорт , способный принимать российские и зарубежные самолеты, в том числе сверхтяжелые, а также возвращаемые ступени многоразовых ракет-носителей, а в 2030 году ‑ технический комплекс для подготовки космических аппаратов с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса.