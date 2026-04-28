Космодром Восточный – первый в России гражданский космодром, предназначенный для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения.

Космодром Восточный гарантирует независимый выход России в космическое пространство. До его появления на территории страны находился только военный космодром Плесецк. Гражданские пуски приходилось осуществлять с космодрома Байконур, который Россия арендует у Казахстана.

Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году на Дальнем Востоке в Амурской области в районе города Циолковский (ранее поселок Углегорск) недалеко от расформированного космодрома Свободный в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 6 ноября 2007 года и распоряжением правительства РФ от 14 января 2009 года.

Вначале космодром предполагалось использовать только для гражданских запусков, но в 2017 году глава госкорпорации Роскосмос заявил о планах по его совместному использованию с Минобороны России.

Космодром находится в междуречье рек Зеи и Большой Перы в восьми тысячах километрах от Москвы и в 180 километрах от Благовещенска. Его площадь около 700 квадратных километров. Протяженность с юго-запада на северо-восток 18 километров, а с юго-востока на северо-запад 36 километров.

Космодром расположен в наиболее безопасном для людей и жилья с точки зрения отделения и падения ступеней ракет-носителей районе России. Все отработавшие отделяемые части возвращаются на Землю в труднодоступных и редконаселенных районах, и впоследствии утилизируются.

В 2016 году был введен в строй стартовый комплекс под ракету "Союз-2".

Стартовый комплекс состоит из 83 сооружений площадью 45 тысяч квадратных метров. Все сооружения наземного исполнения и расположены в непосредственной близости от пусковой площадки.

Для обеспечения предпусковых и пусковых работ здесь построено более 10 различных объектов: стартовый стол, мобильная башня обслуживания, командный пункт — "мозг" космодрома, технологические блоки хранения и выдачи компонентов ракетного топлива и т.д.

Мобильная башня обслуживания – уникальная конструкция, которой нет на других российских космодромах – Байконуре и Плесецке. Ее вес 1600 тонн, высота 52 метра. Она позволяет проводить все работы по подготовке к старту в самых сложных климатических условиях. Кроме того, мобильная башня обеспечивает высокий уровень безопасности работников.

Унифицированный технический комплекс предназначен для подготовки перед стартом – в том числе заправке топливом. Общая площадь здания — почти 45 тысяч квадратных метров. Высота – 37 метров.

Впервые в истории российской космонавтики разработчики объединили в один комплекс склад блоков, монтажно-испытательные корпуса ракеты-носителя и космических аппаратов, трансбордерную галерею и заправочно-нейтрализационную станцию. Такое техническое решение снижает риски при транспортировке изделий и значительно экономит время на проведение работ

Трансбордерная галерея — это главная транспортная магистраль технического комплекса. Она предназначена для транспортировки составных частей ракет-носителей из корпуса в корпус при подготовке к пуску. Блоки ракет-носителей, космических аппаратов, разгонных блоков, оборудования и оснастки перемещаются между зданиями технического комплекса. Здание соединено с монтажно-испытательным корпусом ракет-носителей, космических аппаратов, разгонных блоков и головных обтекателей ракет, а также с холодильной станцией, складом блоков ракет-носителей "Союз-2" и энергоблоком.

На складе блоков принимаются, хранятся и выдаются блоки всех ступеней ракет-носителей и головные обтекатели, которые поступают с заводов-изготовителей. Современная транспортно-логистическая система позволяет сэкономить время и сократить издержки приема и обслуживания частей ракет-носителей.

Технический комплекс, где ракеты готовят к старту и заправляют топливом разгонные блоки, расположен на общей площади 170 тысяч квадратных метров. Там работает порядка 150 человек в смену.

На заправочно-нейтрализационной станции заправляются космические аппараты и разгонные блоки.

Первый исторический пуск с космодрома Восточный был успешно произведен 28 апреля 2016 года. Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала успешно , блок выведения "Волга" доставил на расчетные орбиты космические аппараты "Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218.

В апреле 2026 года на Восточном было завершено строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара".

Стартовый комплекс занимает около 89 га, из которых более 45 тысяч кв. м приходится на стартовый стол. В его состав входит более 30 объектов, включая командный пункт, кабельно-заправочную башню, системы хранения и подачи компонентов топлива, укрытия для персонала и эвакуационные тоннели.

Комплекс был задействован по назначению еще до завершения всех работ: 11 апреля 2024 года с космодрома Восточный был проведен первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой.

Стартовый комплекс "Ангара" на Восточном считается одним из самых современных и автоматизированных в мире. Его ввод в строй позволит России уверенно проводить пуски тяжелых носителей семейства "Ангара-А5", "А5М" и перспективных версий.

В планах ведомства на 2027-2028 годы – первый пуск модернизированной ракеты "Ангара-А5М". Она должна вывести на орбиту макет нового российского пилотируемого корабля. А более тяжелая версия с водородным разгонным блоком "Ангара-А5В" ожидается к старту не раньше 2030 года.

В 2026 году на Восточном планируется завершить строительство дополнительных объектов, включая новый монтажно-испытательный комплекс, аэропортовый комплекс и трассовый измерительный пункт. Полное завершение развития инфраструктуры космодрома ожидается к концу 2026 года

Для служащих космодрома Восточный и членов их семей возводят жилой комплекс, рассчитанный на 12 тысяч жителей, который предполагает строительство 40 жилых домов и 25 основных объектов соцкультбыта.