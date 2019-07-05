Жителей греческого острова Эвбея эвакуируют из-за лесных пожаров

Лесной пожар начался в районе Маникиа в центральной части острова в четверг около двух часов дня, сообщила пожарная служба. На его тушение были направлены 70 пожарных и 31 машина, пять пожарных самолетов и четыре вертолета. По данным службы, ночью пожарные силы на Эвбее были усилены - на помощь прибыли 45 пожарных и 18 машин из Фессалии, Западной Македонии и Пелопоннеса, направлены подразделения пеших пожарных, цистерны для перевозки воды.