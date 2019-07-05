Жителей греческого острова Эвбея эвакуируют из-за лесных пожаров

АФИНЫ, 5 июл - РИА Новости. Пожарные эвакуировали жителей четырех поселений на греческом острове Эвбея из-за сильного лесного пожара, запах дыма чувствуется в Афинах.
Лесной пожар начался в районе Маникиа в центральной части острова в четверг около двух часов дня, сообщила пожарная служба. На его тушение были направлены 70 пожарных и 31 машина, пять пожарных самолетов и четыре вертолета. По данным службы, ночью пожарные силы на Эвбее были усилены - на помощь прибыли 45 пожарных и 18 машин из Фессалии, Западной Македонии и Пелопоннеса, направлены подразделения пеших пожарных, цистерны для перевозки воды.
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Глава сил пожарной охраны Эвбеи распорядился эвакуировать в безопасное место жителей поселений Неохори, Дафни, Гавала и Лофискос.
Запах дыма чувствуется в Афинах, примерно в 80 километрах от района пожаров.
Пожарные несколько дней назад предупредили об угрозе пожаров из-за жары и сильного ветра. Сейчас в Греции стоит 40-градусная жара. Несмотря на предупреждения, уже произошло несколько пожаров.
В июле прошлого года в столичном регионе Аттика сгорел городок Мати, погибли 100 человек.