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РИА Новости

Постпред Украины считает, что СБ ООН не должен обсуждать закон о госязыке

Вчера, 06:01
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ООН, 5 июл – РИА Новости. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко направил председателю Совбеза письмо, в котором утверждает, что тема принятого в Киеве закона о языке не должна рассматриваться в СБ, так как не влияет на поддержание международной безопасности и мира. Копия письма от 3 июля имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее председательствующий в Совбезе постпред Перу Густаво Меса-Куадра представил план работы совета на июль. В частности, на 16 июля намечено заседание для обсуждения украинского закона, который предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах. Заявку на ее проведение, как указал Меса-Куадра, подала Россия.
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В мае Россия уже предлагала провести заседание Совета безопасности ООН в связи с тем, что президент Украины подписал новый языковой закон. Однако тогда Совбез простым большинством отказался вносить этот вопрос в повестку дня.
В своем письме украинский постпред ссылается "на инициативу российской делегации провести заседание… для обсуждения украинского закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
"Я хотел бы подчеркнуть, что принятие упомянутого закона является внутренним делом Украины и не влияет на поддержание международного мира и безопасности", - говорится в письме.
По словам Ельченко, принятие закона "не должно быть предметом рассмотрения Совета безопасности ООН".
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В то же время украинский постпред просит при первой же возможности созвать заседание СБ ООН в ответ на украинскую заявку, чтобы обсудить проблемы в российско-украинских отношениях, в том числе в контексте инцидента 25 ноября 2018 года, когда украинские моряки нарушили российскую государственную границу и были задержаны. Ельченко также просит, чтобы в заседании было разрешено участвовать представителю правительства Украины.
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