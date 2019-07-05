Уровень воды в Иркуте к утру не достиг критической отметки

ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Уровень воды в реке Иркут к утру пятницы не достиг критической отметки, подъем воды останавливается, сообщил РИА Новости представитель администрации Иркутска.

Несколько дней назад из-за дождей начал расти уровень воды в Иркуте, который в Иркутске впадает в Ангару. Были эвакуированы жители 20 домов села Баклаши, расположенного в 20 километрах выше по течению, им грозило подтопление. В качестве превентивных мер вечером в четверг были также эвакуированы семь детских лагерей.

"Уровень воды в реке Иркут на 8.00 (3.00 мск) 5 июля составляет 432 сантиметра при критической отметке 480. Жители домов села Баклаши, которым грозило подтопление, в настоящее время вернулись домой", - сообщил собеседник агентства.