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РИА Новости

Трамп пообещал, что скоро американцы установят свой флаг на Марсе

Вчера, 04:46
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© NASAМарс
Марс
© NASA
Марс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что астронавты США скоро вновь посетят Луну, а затем доберутся до Марса, где установят американский флаг.
Пятьдесят лет назад, в июле 1969 года американские астронавты первыми высадились на Луне и установили там флаг США. В декабре 2018 года Трамп подписал распоряжение о фактическом возобновлении свернутой при Бараке Обаме лунной программы. По словам президента, США не только оставят на Луне свой флаг и след, но и создадут основу для полета на Марс.
"Мы собирается обратно на Луну очень скоро, а вскоре за этим установим американский флаг на Марсе", - заявил Трамп, выступая на мероприятии "Салют Америке", приуроченном ко Дню независимости США.
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