Подросток, избивший ликвидатора-чернобыльца, попытался объясниться

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Семнадцатилетний подросток, избивший в Москве 53-летнего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, объяснил свой поступок в беседе с каналом "360".
"Я же не изверг, я бы сам пожал руку такому человеку и никогда не поднял бы руку на инвалида. Думал, что он пьяный, и защищал девушку. Каждый бы так сделал, если бы кто-то его девушку в попу кулаком толкнул", — заявил он.
В СМИ, по его мнению, об инциденте пишут "одну ложь". При этом подросток заверил, что готов сделать все, чтобы помочь Брехову, и принес извинения пострадавшему.
Он добавил, что ранее занимался армейским рукопашным боем, плаванием и фехтованием, но сейчас у него проблемы со здоровьем: "плохая кардиограмма" и "панические атаки".
В среду в переходе станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" подросток напал на Брехова после того, как тот случайно задел в толпе его подругу.
Ликвидатора доставили в больницу с переломами ребер, порванной связкой руки и многочисленными ушибами.
Отмечается, что у Брехова была инвалидность первой группы.
Как сообщили РИА Новости в столичном главке МВД, подростка задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Скоро ему изберут меру пресечения.