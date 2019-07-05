Подросток, избивший ликвидатора-чернобыльца, попытался объясниться

"Я же не изверг, я бы сам пожал руку такому человеку и никогда не поднял бы руку на инвалида. Думал, что он пьяный, и защищал девушку. Каждый бы так сделал, если бы кто-то его девушку в попу кулаком толкнул", — заявил он.