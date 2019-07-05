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РИА Новости

Подросток, избивший ликвидатора-чернобыльца, попытался объясниться

Вчера, 04:41
56196
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Семнадцатилетний подросток, избивший в Москве 53-летнего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, объяснил свой поступок в беседе с каналом "360".

"Я же не изверг, я бы сам пожал руку такому человеку и никогда не поднял бы руку на инвалида. Думал, что он пьяный, и защищал девушку. Каждый бы так сделал, если бы кто-то его девушку в попу кулаком толкнул", — заявил он.

В СМИ, по его мнению, об инциденте пишут "одну ложь". При этом подросток заверил, что готов сделать все, чтобы помочь Брехову, и принес извинения пострадавшему.
Он добавил, что ранее занимался армейским рукопашным боем, плаванием и фехтованием, но сейчас у него проблемы со здоровьем: "плохая кардиограмма" и "панические атаки".
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В среду в переходе станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" подросток напал на Брехова после того, как тот случайно задел в толпе его подругу.
Ликвидатора доставили в больницу с переломами ребер, порванной связкой руки и многочисленными ушибами.
Отмечается, что у Брехова была инвалидность первой группы.
Как сообщили РИА Новости в столичном главке МВД, подростка задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Скоро ему изберут меру пресечения.
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Популярные комментарии
Наказание должно всегда быть соизмеримо с проступком. Бить по полной, как бы он там эту девушку не коснулся, не есть адекватной реакцией. Сажать "защитника" смысла нет, а вот штраф в 1 млн. рублей запомнился б надолго, а еще б исправительные работы в доме престарелых за лежачим больным. Чтобы в голове прояснение у этого молодца наступило.
5 июля, 06:35
uuruss
244200212
И само собой, у крутого единоборца сразу «проблемы со здоровьем», и вообще целый букет справок о заболеваниях и инвалидностях!) А потом ещё и целая диаспора защитников примчится которая будет наперебой утверждать, что это примерный мальчик, который и мухи в жизни не обидел!)
5 июля, 07:54
Spiridonov Aleksei
17211203
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