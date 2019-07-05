Клинцевич назвал похищением арест на Украине офицера ДНР по делу МН17

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич назвал похищением задержание украинскими спецслужбами на территории ДНР бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.

По его мнению, если из Цемаха выбьют "доказательства" по делу о крушении MH17, они вряд ли кого-то убедят.

Ранее украинский суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой народной республики Владимира Цемаха. Украинские СМИ назвали Цемаха "ценным свидетелем" по делу о гибели малайзийского Boeing MH17 летом 2014 года.

"Очередной беспредел украинских спецслужб. Теперь из похищенного Владимира Цемаха начнут выбивать нужные показания", - написал Клинцевич в Facebook.

По его мнению, полученные таким образом "доказательства" едва ли будут иметь какой-то вес. "Напротив, использование противоправных, а если говорить жестче фашистских методов ведения следствия, лишь свидетельствует о том, кто реально стоял за сбитым "Боингом". В борьбе за правое дело подобные методы не практикуют", - считает сенатор.

"Но в данном случае меня больше всего волнует судьба конкретного ни в чем не виновного человека. Именно на это я и хочу обратить внимание, прежде всего, правозащитных организаций", - сказал он.

Клинцевич добавил, что за последние пять лет украинские спецслужбы похитили на территории ДНР и ЛНР сотни людей, и судьба большинства их них неизвестна.