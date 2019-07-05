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РИА Новости

Второго Каддафи не будет. Почему мятежный генерал проиграл в Ливии

Вчера, 08:00
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© Mahmud TURKIA Демонстрация против Халифы Хафтара в Триполи
Демонстрация против Халифы Хафтара в Триполи
© Mahmud TURKIA
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В позиционных боях за Триполи, которые четвертый месяц ведет ливийский генерал Халиф Хафтар с правительством национального согласия Фаиза Сараджа, гибнет и мирное население. Одна из сторон конфликта разбомбила лагерь беженцев. Вину пока никто не признал. Но этот инцидент может положить конец карьере мятежного генерала.

Авианалет на лагерь беженцев

Лагерь беженцев, который подвергся авиаударам, находится на окраине ливийской столицы, неподалеку от правительственной военной базы. Как только стало известно о гибели 40 мирных жителей, правительство национального согласия обвинило в этом генерала Хафтара.
Сторонники Сараджа напомнили, что за несколько дней до удара мятежный генерал предупреждал о предстоящих авианалетах и призывал гражданское население позаботиться о своей безопасности. Но беженцы погибли, скорее всего, не потому, что не успели вовремя покинуть лагерь. Мятежники метили в авиабазу и немного промахнулись, полагают в Триполи.
Ситуацию усугубило то, что большинство жертв авианалета оказались выходцами из африканских стран. Со дня на день они планировали морем перебраться в Европу.
Африканский союз, куда входят основной спонсор Хафтара Египет и симпатизирующая мятежному генералу Франция, осудили авианалет и призвали наказать виновных. На Хафтара обрушилась и Турция, с которой генерал с трудом избежал столкновения буквально на днях.
© REUTERS / Ismail Zitouny Мигрант собирает целую одежду после авианалета на лагерь беженцев в Ливии. 3 июля 2019
Мигрант собирает целую одежду после авианалета на лагерь беженцев в Ливии. 3 июля 2019
© REUTERS / Ismail Zitouny
Мигрант собирает целую одежду после авианалета на лагерь беженцев в Ливии. 3 июля 2019

Турецкий гамбит Хафтара

В июле "Ливийская национальная армия" под руководством Хафтара утратила контроль над стратегически важным городом Гарьяном. Оттуда генерал рассчитывал совершить марш-бросок на Триполи и переломить в свою пользу исход противостояния с Сараджем. Но его планы сорвались.
Силы правительства национального единства, которым помогали вооруженные отряды из Мисураты, третьего по величине ливийского города, выбили армию генерала из Гарьяна. Это нанесло серьезный удар по амбициям Хафтара. Дальнейшее продвижение на Триполи стало невозможным.
Незадолго до этой решающей битвы турецкие власти выступили на стороне Сараджа. Президент Реджеп Тайип Эрдоган признал, что Анкара помогает Триполи оружием.
"Мы будем поставлять вооружения Сараджу, если есть запрос и своевременная оплата", — сказал турецкий лидер.
Эрдогана раскритиковали в ООН, напомнив об оружейном эмбарго. Но он ответил, что Турция помогает законному правительству страны, в то время как Египет и Объединенные Арабские Эмираты предоставляют оружие и беспилотники нелегитимному Хафтару.
После поражения в Гарьяне генерал неожиданно приказал атаковать корабли Турции в ливийских территориальных водах и арестовать всех турецких граждан, находящихся на востоке Ливии. Шестерых задержали.
"Турция ожидает незамедлительного освобождения своих граждан. В противном случае объекты Хафтара станут законной целью", — отреагировал турецкий МИД.
Понимая безвыходность положения, Хафтар менее чем через сутки освободил задержанных.
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"Генерал проиграл"

Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов не видит в будущем Ливии места для Хафтара.
"В Гарьяне располагался главный штаб генерала, откуда он управлял и командовал "Ливийской национальной армией", обеспечивавшей устойчивость всего фронта. Молниеносная потеря этого города лишила смысла попытки взять Триполи. Всем стало ясно, что столица генералу не по плечу", — объясняет РИА Новости эксперт.
Политолог обращает внимание на то, что авиаудар по лагерю беженцев генерал нанес, уже лишившись Гарьяна. Это явно свидетельствует о бессилии Хафтара и осознании им проигрыша.
"Он даже не пытался отбить Гарьян. Видимо, его силы на исходе, и все планы провалились. Примечательно, что этот город он взял под контроль, подкупив различные военизированные группировки, а потерял в результате серьезных боев", — рассуждает специалист.
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Еще весной генерал Хафтар мог рассчитывать на пост министра обороны в правительстве национального согласия.
"Сам генсек ООН Антониу Гутерриш приезжал в Ливию, чтобы усадить Хафтара за стол переговоров с Сараджем. Но тот отказался. После всех последующих действий генерала Сарадж считает его военным преступником. Даже глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов назвал Хафтара агрессором", — отмечает Семенов.
Он указывает, что российские власти до последнего пытались вести переговоры со всеми сторонами ливийского конфликта и несколько раз встречались с Хафтаром. "Но сегодня никто не хочет иметь дело с Хафтаром. Всем очевидно, что он проиграл", — заключает политолог.
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Антониу ГутерришХалифа ХафтарМуаммар КаддафиМоскваТурцияЕвропаООНРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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