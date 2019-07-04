Посла Венгрии вызвали в МИД Украины

КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. Замглавы МИД Украины Егор Божок вызвал на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто.

Недовольство украинской стороны вызвали слова Сийярто о том, что принятый Киев закон об образовании и закон о госязыке нарушают права венгерской общины.

Божок подчеркнул, что у Киева вызвали удивление последние высказывания министра иностранных дел Венгрии, которые не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям.

"Украинская сторона выполнила рекомендации комиссии и пошла на встречу венгерской стороне по имплементации закона Украины "Об образовании". В законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятом 25 апреля, учтены просьбы венгерской стороны о продлении переходного периода до 2023 года", - говорится в сообщении МИД.

Отношения между Украиной и Венгрией

В октябре 2018 года Киев и Будапешт обменялись высылкой консулов. Причиной стала выдача украинцам венгерских паспортов в приграничном городе Берегово в Закарпатской области. Это вызвало недовольство украинских властей. Будапешт, в свою очередь, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции. Кроме того, МИД Украины выразил протест послу Венгрии Ийдярто в связи с заявлениями премьера Виктора Орбана о невозможности сотрудничества двух стран.

Напряженность в отношениях Киева и Будапешта возникла также на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Он существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что документ нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

Закон о языке

Ранее Верховная рада в рамках закона об украинском языке продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование народном языке с постепенным переходом на украинский.