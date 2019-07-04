Посла Венгрии вызвали в МИД Украины

КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. Замглавы МИД Украины Егор Божок вызвал на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто.
Недовольство украинской стороны вызвали слова Сийярто о том, что принятый Киев закон об образовании и закон о госязыке нарушают права венгерской общины.
Божок подчеркнул, что у Киева вызвали удивление последние высказывания министра иностранных дел Венгрии, которые не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям.
"Украинская сторона выполнила рекомендации комиссии и пошла на встречу венгерской стороне по имплементации закона Украины "Об образовании". В законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятом 25 апреля, учтены просьбы венгерской стороны о продлении переходного периода до 2023 года", - говорится в сообщении МИД.
Отношения между Украиной и Венгрией
В октябре 2018 года Киев и Будапешт обменялись высылкой консулов. Причиной стала выдача украинцам венгерских паспортов в приграничном городе Берегово в Закарпатской области. Это вызвало недовольство украинских властей. Будапешт, в свою очередь, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции. Кроме того, МИД Украины выразил протест послу Венгрии Ийдярто в связи с заявлениями премьера Виктора Орбана о невозможности сотрудничества двух стран.
Напряженность в отношениях Киева и Будапешта возникла также на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Он существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что документ нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
27 сентября 2017, 19:59Первая жертва закона об образовании — украинский язык
Закон о языке
Ранее Верховная рада в рамках закона об украинском языке продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование народном языке с постепенным переходом на украинский.
В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Парламент принял этот закон в конце апреля, но оппозиционеры внесли постановление об отмене. По их мнению, при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само решение не отвечает конституции. Однако Рада отказалась отменять закон.
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