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РИА Новости

Зеленский не знает 99% людей из списка "Слуги народа", заявила Тимошенко

Вчера, 22:59
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не знает 99% людей, которые идут на выборы в парламент по спискам партии "Слуга народа", заявила депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
"Я думаю, что Владимир Зеленский не знает 99% людей, которые идут у него в списке (партии "Слуга народа" - ред.). Проблема не в том, что мы не знаем (этих людей – ред.), а в том, что президент не знает, кто идет в его списке, он никогда их не видел, он никогда с ними не работал, он не знает, что это за люди", - заявила в четверг Тимошенко в эфире телеканала Newsone.
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По мнению Тимошенко, в этом заключается большой риск для дальнейшей работы президента и его партии.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"В мире
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