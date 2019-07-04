Зеленский не знает 99% людей из списка "Слуги народа", заявила Тимошенко

"Я думаю, что Владимир Зеленский не знает 99% людей, которые идут у него в списке (партии "Слуга народа" - ред.). Проблема не в том, что мы не знаем (этих людей – ред.), а в том, что президент не знает, кто идет в его списке, он никогда их не видел, он никогда с ними не работал, он не знает, что это за люди", - заявила в четверг Тимошенко в эфире телеканала Newsone.