Репортер обнаружил предполагаемое интервью с Бэнкси

Художник, чье лицо частично закрыто футболкой и кепкой, скорее всего, был Бэнкси, потому что на кадрах видно, как он рисует черное насекомое на стене и работает над граффити ребенка, играющего в кубики с алфавитом, из букв на которых складываются слова Kill more. Обе работы позже были признаны Бэнкси и участвовали в его выставках.