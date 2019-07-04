Репортер обнаружил предполагаемое интервью с Бэнкси

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Телеканал ITV London нашел архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который, возможно, является самым известным анонимным уличным художником Бэнкси.
A rare, lost interview with #Banksy from 2003. Filmed creating an official Banksy exhibit, interviewed by @itvlondon Forgotten - now found again. @itvwestcountry https://t.co/vacDDfI63w— Rob Murphy (@RobMurphyitv) 4 июля 2019 г.
Художник, чье лицо частично закрыто футболкой и кепкой, скорее всего, был Бэнкси, потому что на кадрах видно, как он рисует черное насекомое на стене и работает над граффити ребенка, играющего в кубики с алфавитом, из букв на которых складываются слова Kill more. Обе работы позже были признаны Бэнкси и участвовали в его выставках.
О видео забыли и обнаружили спустя 16 лет, когда репортер Роберт Мерфи собирал информацию о художнике.