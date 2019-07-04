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РИА Новости
Культура

Репортер обнаружил предполагаемое интервью с Бэнкси

Вчера, 22:39
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© РИА Новости / Олег ЗегоновРеклама выставки Бэнкси в Брюсселе
Реклама выставки Бэнкси в Брюсселе
© РИА Новости / Олег Зегонов
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Телеканал ITV London нашел архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который, возможно, является самым известным анонимным уличным художником Бэнкси.
Художник, чье лицо частично закрыто футболкой и кепкой, скорее всего, был Бэнкси, потому что на кадрах видно, как он рисует черное насекомое на стене и работает над граффити ребенка, играющего в кубики с алфавитом, из букв на которых складываются слова Kill more. Обе работы позже были признаны Бэнкси и участвовали в его выставках.
О видео забыли и обнаружили спустя 16 лет, когда репортер Роберт Мерфи собирал информацию о художнике.
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