Путин прокомментировал отказ Зеленского от диалога с "сепаратистами"

"Кроме того, вновь избранный президент, он действительно получил большой мандат доверия от украинского народа, все время говорил, что он готов урегулировать эту проблему, готов вступить в диалог со всеми, от кого это зависит. Теперь объявил, что не хочет разговаривать с сепаратистами. То есть как раз с теми людьми, с которыми он должен наладить прямой диалог в Донбассе. Наверно, это тоже как- то не вяжется с тем, что говорилось в ходе предвыборной кампании", - сказал Путин.