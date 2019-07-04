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РИА Новости

Путин прокомментировал отказ Зеленского от диалога с "сепаратистами"

Вчера, 21:26
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе от диалога с сепаратистами Донбасса не "вяжется" с его предвыборными обещаниями, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Италию.
"Кроме того, вновь избранный президент, он действительно получил большой мандат доверия от украинского народа, все время говорил, что он готов урегулировать эту проблему, готов вступить в диалог со всеми, от кого это зависит. Теперь объявил, что не хочет разговаривать с сепаратистами. То есть как раз с теми людьми, с которыми он должен наладить прямой диалог в Донбассе. Наверно, это тоже как- то не вяжется с тем, что говорилось в ходе предвыборной кампании", - сказал Путин.
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Ситуация на УкраинеВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинИталияВ мире
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