Путин оценил беседу с папой Римским как "очень добрую"

"Это была очень добрая беседа по некоторым вопросам международного характера, а также по развитию двухсторонних отношений между Россией и Ватиканом, включая духовный аспект этого взаимодействия и гуманитарные связи", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.