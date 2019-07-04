Путин оценил беседу с папой Римским как "очень добрую"

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал беседу с папой Римским Франциском доброй, они обсудили международные вопросы и духовные аспекты отношений России и Ватикана.
"Это была очень добрая беседа по некоторым вопросам международного характера, а также по развитию двухсторонних отношений между Россией и Ватиканом, включая духовный аспект этого взаимодействия и гуманитарные связи", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
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