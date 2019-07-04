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РИА Новости

Италия будет создавать условия для снятия санкций с России, заявил Конте

Вчера, 21:02
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте во время встречи во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте во время встречи во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РИМ, 4 июл – РИА Новости. Итальянское правительство будет работать над созданием условий для снятия санкций с России, заявил премьер Италии Джузеппе Конте.
"Что касается санкций в отношении России, хочу сказать, что мое правительство всегда занимало очень твердую позицию с первого момента и будет продолжать настаивать на ней. Мы считаем, что санкции не являются целью. Италия работает для того, чтобы создались предпосылки для преодоления этого состояния в отношениях между Италией и Россией, Евросоюзом и Россией. Это состояние не идет на пользу никому", - сказал Конте на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время встречи. 24 октября 2018
Вчера, 05:03
Межгосударственные отношения России и Италии
Он отметил, чтобы были сняты взаимные санкции должны быть созданы определенные условия, и Рим будет работать над этим.
"Мы всегда готовы участвовать в обеспечении предпосылок для более эффективного диалога", - добавил итальянский премьер.
Владимир Путин в Италии
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Самолет Владимира Путина приземлился в римском аэропорту "Фьюмичино".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту Фьюмичино города Рима. 4 июля 2019
1 из 14

Самолет Владимира Путина приземлился в римском аэропорту "Фьюмичино".

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Безопасность российского президента обеспечивали итальянские полицейские и агенты спецслужб.

Перед началом церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в аэропорту Фьюмичино города Рима
2 из 14

Безопасность российского президента обеспечивали итальянские полицейские и агенты спецслужб.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Из аэропорта российский лидер отправился в Ватикан на аудиенцию папой Римским.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту Фьюмичино города Рим
3 из 14

Из аэропорта российский лидер отправился в Ватикан на аудиенцию папой Римским.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Папа Франциск встретил Путина в Апостольском дворце. Понтифик и президент пожали друг другу руки.

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане
4 из 14

Папа Франциск встретил Путина в Апостольском дворце. Понтифик и президент пожали друг другу руки.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

После этого делегация проследовала в библиотеку.

Президент РФ Владимир Путин и государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин во время беседы в Апостольском дворце в Ватикане
5 из 14

После этого делегация проследовала в библиотеку.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Фотографам и операторам разрешили сделать несколько кадров.

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время обмена подарками в Апостольской библиотеке в Ватикане
6 из 14

Фотографам и операторам разрешили сделать несколько кадров.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Дальше Владимир Путин и папа Римский Франциск разговаривали один на один.

резидент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикан
7 из 14

Дальше Владимир Путин и папа Римский Франциск разговаривали один на один.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Беседа продолжалась около часа.

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время беседы в Апостольской библиотеке в Ватикане
8 из 14

Беседа продолжалась около часа.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

На встрече Путин подарил понтифику икону, альбом с работами Микеланджело и копию фильма "Грех", посвященного художнику.

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время обмена подарками в Апостольской библиотеке в Ватикане
9 из 14

На встрече Путин подарил понтифику икону, альбом с работами Микеланджело и копию фильма "Грех", посвященного художнику.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин и папа Римский Франциск в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане.

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане
10 из 14

Владимир Путин и папа Римский Франциск в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Из Ватикана российский лидер поехал на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Президент РФ Владимир Путин и президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла на церемонии официальной встречи в Риме. 4 июля 2019
11 из 14

Из Ватикана российский лидер поехал на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Перед переговорами состоялась церемония приветствия.

Кавалерийский почетный эскорт президентского полка и почетный караул перед началом церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина в Риме
12 из 14

Перед переговорами состоялась церемония приветствия.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Торжественная церемония проходила во внутреннем дворе Квиринальского дворца.

Кавалерийский почетный эскорт президентского полка и почетный караул перед началом церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина в Риме
13 из 14

Торжественная церемония проходила во внутреннем дворе Квиринальского дворца.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Почетный караул у Квиринальского дворца.

Почетный караул перед началом церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в Риме
14 из 14

Почетный караул у Квиринальского дворца.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Самолет Владимира Путина приземлился в римском аэропорту "Фьюмичино".

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 14

Безопасность российского президента обеспечивали итальянские полицейские и агенты спецслужб.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
3 из 14

Из аэропорта российский лидер отправился в Ватикан на аудиенцию папой Римским.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
4 из 14

Папа Франциск встретил Путина в Апостольском дворце. Понтифик и президент пожали друг другу руки.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 14

После этого делегация проследовала в библиотеку.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
6 из 14

Фотографам и операторам разрешили сделать несколько кадров.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 14

Дальше Владимир Путин и папа Римский Франциск разговаривали один на один.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 14

Беседа продолжалась около часа.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
9 из 14

На встрече Путин подарил понтифику икону, альбом с работами Микеланджело и копию фильма "Грех", посвященного художнику.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
10 из 14

Владимир Путин и папа Римский Франциск в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
11 из 14

Из Ватикана российский лидер поехал на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Перед переговорами состоялась церемония приветствия.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Торжественная церемония проходила во внутреннем дворе Квиринальского дворца.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Почетный караул у Квиринальского дворца.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Джузеппе КонтеСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинРоссияИталияВ мире
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