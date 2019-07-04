Италия будет создавать условия для снятия санкций с России, заявил Конте

"Что касается санкций в отношении России, хочу сказать, что мое правительство всегда занимало очень твердую позицию с первого момента и будет продолжать настаивать на ней. Мы считаем, что санкции не являются целью. Италия работает для того, чтобы создались предпосылки для преодоления этого состояния в отношениях между Италией и Россией, Евросоюзом и Россией. Это состояние не идет на пользу никому", - сказал Конте на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.