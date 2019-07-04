Итальянскую делегацию ждут на культурном форуме в Петербурге, заявил Путин

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Делегацию из Италии ждут в ноябре в Санкт-Петербурге на Международном культурном форуме, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ожидаем, что в ноябре делегация Италии приедет на Санкт-Петербургский международный культурный форум. Налаживаются контакты между Государственным Эрмитажем и муниципалитетом Венеции", - сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
24 июня, 13:29Посол Италии: культура — важный инструмент "мягкой силы"
По словам российского лидера, важной составляющей российско-итальянских отношений являются культурно-гуманитарные связи: РФ участвовала в восстановлении города Л'Аквила после землетрясения в 2009 году.
Путин также поздравил Италию с получением права на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году.