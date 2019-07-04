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РИА Новости
Культура

Итальянскую делегацию ждут на культурном форуме в Петербурге, заявил Путин

Вчера, 20:56
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкрезидент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте во время встречи во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
резидент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте во время встречи во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РИМ, 4 июл - РИА Новости. Делегацию из Италии ждут в ноябре в Санкт-Петербурге на Международном культурном форуме, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ожидаем, что в ноябре делегация Италии приедет на Санкт-Петербургский международный культурный форум. Налаживаются контакты между Государственным Эрмитажем и муниципалитетом Венеции", - сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Чрезвычайный и полномочный посол Италии в РФ Паскуале Терраччано во время интервью.
24 июня, 13:29
Посол Италии: культура — важный инструмент "мягкой силы"
По словам российского лидера, важной составляющей российско-итальянских отношений являются культурно-гуманитарные связи: РФ участвовала в восстановлении города Л'Аквила после землетрясения в 2009 году.
Путин также поздравил Италию с получением права на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году.
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КультураДжузеппе КонтеВладимир ПутинРоссияИталияСанкт-ПетербургВ мире
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