Конте рассказал о последствиях продолжения кризиса на Украине

Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Продолжение кризиса на Украине может привести к утрате доверия между Евросоюзом и Россией, заявил в четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Кризис на Украине должен быть решен как можно быстрее. Сейчас обсуждаются фундаментальные отношения между Евросоюзом и Россией, и продолжение этого спорного вопроса может привести к потере доверия", - сказал Конте по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он добавил, что на данный момент нет альтернативы минским соглашениям.