Конте рассказал о последствиях продолжения кризиса на Украине

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Продолжение кризиса на Украине может привести к утрате доверия между Евросоюзом и Россией, заявил в четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
"Кризис на Украине должен быть решен как можно быстрее. Сейчас обсуждаются фундаментальные отношения между Евросоюзом и Россией, и продолжение этого спорного вопроса может привести к потере доверия", - сказал Конте по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он добавил, что на данный момент нет альтернативы минским соглашениям.
"Хочу подтвердить, что Италия считает: нормандская группа является очень важной… Мандат, данный (президенту Украины Владимиру) Зеленскому его народом, дает в этом смысле новые возможности, которые можно использовать", – заявил итальянский премьер.
Вчера, 20:38Путин рассказал о переговорах с Папой Римским