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РИА Новости

Конте рассказал о последствиях продолжения кризиса на Украине

Вчера, 20:40
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РИМ, 4 июл - РИА Новости. Продолжение кризиса на Украине может привести к утрате доверия между Евросоюзом и Россией, заявил в четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
"Кризис на Украине должен быть решен как можно быстрее. Сейчас обсуждаются фундаментальные отношения между Евросоюзом и Россией, и продолжение этого спорного вопроса может привести к потере доверия", - сказал Конте по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он добавил, что на данный момент нет альтернативы минским соглашениям.
"Хочу подтвердить, что Италия считает: нормандская группа является очень важной… Мандат, данный (президенту Украины Владимиру) Зеленскому его народом, дает в этом смысле новые возможности, которые можно использовать", – заявил итальянский премьер.
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Джузеппе КонтеЕвросоюзВладимир ПутинРоссияИталияУкраинаВ мире
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