Путин назвал переговоры с руководством Италии деловыми и конструктивными

"Я полностью согласен с моим коллегой господином (премьером Италии) Джузеппе Конте, с оценками, которые он дал нашим переговорам. Они, действительно, были деловыми и конструктивными. Это относится и к обстоятельной беседе с президентом Итальянской республики господином Серджо Маттареллой", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Конте.