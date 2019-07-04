Лукашевич в ОБСЕ поднял вопрос об обстреле российских журналистов

ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на постоянном совете организации, поднял вопрос о недавних случаях обстрела под Донецком российских журналистов, включая корреспондента РИА Новости.
Первый инцидент произошел 27 июня. Группа журналистов, включая фотокорреспондента РИА Новости Александра Гаюка, попала под обстрел со стороны украинских силовиков на окраине Донецка. Во вторник, 2 июля, под минометный обстрел со стороны украинских силовиков на западе Донецка попала съемочная группа ВГТРК. В обоих случаях никто не пострадал.
"Недавно на окраинах Донецка, по которым бьют украинские силовики, произошло два случая обстрела российских журналистов. 27 июня под огонь на западной окраине Донецка попали корреспонденты агентства РИА Новости, а 2 июля там же, в районе населенного пункта Александровка из минометов украинские военные обстреляли съемочную группу ВГТРК", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
Он добавил, что по-прежнему большая часть жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры фиксируется на подконтрольной ополченцам территории, которая подвергается обстрелам со стороны ВСУ. "Призываем СММ тщательно отслеживать информацию о таких случаях, ожидаем выпуска соответствующего тематического доклада", - сказал постпред.