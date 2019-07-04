Лукашевич в ОБСЕ поднял вопрос об обстреле российских журналистов

"Недавно на окраинах Донецка, по которым бьют украинские силовики, произошло два случая обстрела российских журналистов. 27 июня под огонь на западной окраине Донецка попали корреспонденты агентства РИА Новости, а 2 июля там же, в районе населенного пункта Александровка из минометов украинские военные обстреляли съемочную группу ВГТРК", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.