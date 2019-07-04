Поставки С-400 начнутся в ближайшие дни, заявил представитель Эрдогана

АНКАРА, 4 июл - РИА Новости. Поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию начнутся в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
"Договор по С-400 – завершенный процесс, мы быстро приближаемся к последнему этапу. Скоро, в ближайшие дни эти системы прибудут в Турцию и будут активно использоваться", - сказал Калын журналистам.
В Анкаре ранее подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
2 июля, 13:24"Свара разгорается". Военный эксперт о конфликте США и Турции из-за С-400Турция допустила покупку российских истребителей, если США откажутся поставлять F-35, сообщили СМИ. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец, российский Су-57 ничем не уступает американскому самолету.