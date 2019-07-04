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РИА Новости

Поставки С-400 начнутся в ближайшие дни, заявил представитель Эрдогана

Вчера, 19:33
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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АНКАРА, 4 июл - РИА Новости. Поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию начнутся в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
"Договор по С-400 – завершенный процесс, мы быстро приближаемся к последнему этапу. Скоро, в ближайшие дни эти системы прибудут в Турцию и будут активно использоваться", - сказал Калын журналистам.
В Анкаре ранее подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
2 июля, 13:24
"Свара разгорается". Военный эксперт о конфликте США и Турции из-за С-400Турция допустила покупку российских истребителей, если США откажутся поставлять F-35, сообщили СМИ. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец, российский Су-57 ничем не уступает американскому самолету.
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С-400 «Триумф»ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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