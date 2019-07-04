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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москалькова надеется, что суд по делу Вышинского учтет ее мнение

Вчера, 19:10
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова пока не получила разрешение на посещение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в СИЗО, но надеется, что суд над ним пройдет с учетом ее мнения как уполномоченного по правам человека в России.
"У меня, к сожалению, пока нет такого права, разрешения на посещение СИЗО. Но я очень надеюсь, что рассмотрение в суде произойдет и с учетом моего мнения как уполномоченного по правам человека России, который концентрирует в себе чаяния всех небезразличных к судьбе Кирилла Вышинского и к проблеме защиты прав журналистов, и заменит ему меру пресечения с заключения под стражу на не связанную с лишением свободы", - сказала РИА Новости Москалькова.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
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МИД назвал дело против Вышинского цирком, унижением и дискриминацией
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
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Адвокат Вышинского сравнил не готовых к заседанию прокуроров со школьниками
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
В среду Подольский районный суд Киева объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля, поскольку прокуроры не были готовы к заседанию.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
29 мая, 09:34
Незаконное задержание
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаУкраинаВ мире
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