Москалькова надеется, что суд по делу Вышинского учтет ее мнение

ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова пока не получила разрешение на посещение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в СИЗО, но надеется, что суд над ним пройдет с учетом ее мнения как уполномоченного по правам человека в России.

"У меня, к сожалению, пока нет такого права, разрешения на посещение СИЗО. Но я очень надеюсь, что рассмотрение в суде произойдет и с учетом моего мнения как уполномоченного по правам человека России, который концентрирует в себе чаяния всех небезразличных к судьбе Кирилла Вышинского и к проблеме защиты прав журналистов, и заменит ему меру пресечения с заключения под стражу на не связанную с лишением свободы", - сказала РИА Новости Москалькова.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.