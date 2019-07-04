Матвиенко предложила расширить применение материнского капитала

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что программа по предоставлению материнского капитала будет продлена до 2025 года, это решение может быть принято до конца текущего года.

"Сейчас этот вопрос мы активно обсуждаем с министерствами, с Госдумой. Думаю, что до конца этого года решение будет принято", -

Ранее сенатор выступила за продление программы маткапитала до 2025 года.

В беседе с журналистами спикер верхней палаты подчеркнула, что предлагает не только продлить действие программы маткапитала, но и расширить ее применение.

"Может быть, кто-то захочет провести газ в деревенском доме", - привела пример Матвиенко.

Она отметила, что такие меры также будут способствовать улучшению жилищных условий.

Парламентарий также не исключила, что меры поддержки семей с детьми после истечения срока действия программы по маткапиталу будут реализовываться в каких-то других формах.