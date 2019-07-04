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РИА Новости

Матвиенко предложила расширить применение материнского капитала

Вчера, 18:05
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что программа по предоставлению материнского капитала будет продлена до 2025 года, это решение может быть принято до конца текущего года.
"Сейчас этот вопрос мы активно обсуждаем с министерствами, с Госдумой. Думаю, что до конца этого года решение будет принято", -
Ранее сенатор выступила за продление программы маткапитала до 2025 года.
В беседе с журналистами спикер верхней палаты подчеркнула, что предлагает не только продлить действие программы маткапитала, но и расширить ее применение.
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"Может быть, кто-то захочет провести газ в деревенском доме", - привела пример Матвиенко.
Она отметила, что такие меры также будут способствовать улучшению жилищных условий.
Парламентарий также не исключила, что меры поддержки семей с детьми после истечения срока действия программы по маткапиталу будут реализовываться в каких-то других формах.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу президента Владимира Путина ее действие продлено до конца 2021 года. Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, в 2018 году его размер составляет 453,026 тысячи рублей. Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей, на пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФРоссияОбщество
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