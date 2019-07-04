Принц Гарри и Меган Маркл не стали раскрывать имена крестных своего сына

Принц Гарри с женой Меган Маркл на параде Trooping of the Colour по случаю официального дня рождения королевы Елизаветы II. 9 июня 2018

© AP Photo / PA/Dominic Lipinski Принц Гарри с женой Меган Маркл на параде Trooping of the Colour по случаю официального дня рождения королевы Елизаветы II. 9 июня 2018

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Герцог и герцогиня Сассекские обнародовали подробности крестин своего первого сына - двухмесячного Арчи, но не назвали имена крестных, . Герцог и герцогиня Сассекские обнародовали подробности крестин своего первого сына - двухмесячного Арчи, но не назвали имена крестных, сообщает Mirror.

"Имена крестных родителей, в соответствии с их (герцога и герцогини Сассекских – Прим.ред.) пожеланиями, разглашаться не будут", - говорится в официальном заявлении Букингемского дворца.

Церемония состоится 6 июля в часовне на территории Виндзорского замка. В ней примут участие около 30 человек, включая членов семьи и близких друзей.

Ожидается, что это событие посетят принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, герцог и герцогиня Кембриджские. Королева Елизавета II не сможет присутствовать из-за ранее запланированных мероприятий.

Родители пригласили на церемонию только одного фотографа – Криса Аллертона – и пояснили, что официальные фотографии появятся после мероприятия.