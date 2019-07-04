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РИА Новости
Культура

Принц Гарри и Меган Маркл не стали раскрывать имена крестных своего сына

Вчера, 20:05
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© AP Photo / PA/Dominic LipinskiПринц Гарри с женой Меган Маркл на параде Trooping of the Colour по случаю официального дня рождения королевы Елизаветы II. 9 июня 2018
Принц Гарри с женой Меган Маркл на параде Trooping of the Colour по случаю официального дня рождения королевы Елизаветы II. 9 июня 2018
© AP Photo / PA/Dominic Lipinski
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Герцог и герцогиня Сассекские обнародовали подробности крестин своего первого сына - двухмесячного Арчи, но не назвали имена крестных, сообщает Mirror.
"Имена крестных родителей, в соответствии с их (герцога и герцогини Сассекских – Прим.ред.) пожеланиями, разглашаться не будут", - говорится в официальном заявлении Букингемского дворца.
Церемония состоится 6 июля в часовне на территории Виндзорского замка. В ней примут участие около 30 человек, включая членов семьи и близких друзей.
Ожидается, что это событие посетят принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, герцог и герцогиня Кембриджские. Королева Елизавета II не сможет присутствовать из-за ранее запланированных мероприятий.
Родители пригласили на церемонию только одного фотографа – Криса Аллертона – и пояснили, что официальные фотографии появятся после мероприятия.
Обычно представители королевской семьи заранее сообщают имена крестных и приглашают на крестины журналистов для проведения съемки.
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