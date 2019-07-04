МИД призвал ОБСЕ отреагировать на издевательства над свободой слова в Литве

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Литва издевается над свободой слова, Россия призывает к реакции профильные международные структуры, в том числе ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Власти Литвы продолжают идти по пути ущемления прав средств массовой информации, журналистов. На днях местные медиарегуляторы, а именно комиссия по радио и телевидению Литвы, она наделена полномочиями по ограничению вещания телеканалов на срок до 72 часов в случае серьезных нарушений, якобы представляющих угрозу национальной безопасности, приняла решение о блокировке семи интернет-сайтов, которые транслировали в основном русскоязычную продукцию. Поводом послужило неуведомление данными интернет-порталами регуляторов о начале своей деятельности", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что русскоязычные информационные ресурсы попадают под запрет под надуманными предлогами не впервые. Так, в мае прошлого года на аналогичных основаниях регулятором был заблокирован доступ к шести сайтами, которые транслировали в том числе и российский контент. "Более того, с 1 июля в стране вступили в силу требования к телевизионным вещательным компаниям ограничить объем транслируемой иностранной продукции не на официальных языках Евросоюза ", - добавила она.

Дипломат назвала эти действия тотальной дискриминацией.

"Литовский медиарегулятор уже поспешил отчитаться об успехах на данном направлении, опубликовав пресс-релиз, в котором в частности говорится, что в 2018-2019 годах продолжительность вещания российских телерадиопередач сократилась более чем на 20 часов. И это преподносится в виде успеха", - сказала она.

Вильнюс продолжает политику откровенной дискриминации российских и русскоязычных медиа, принимая меры по зачистке информационного пространства, грубо нарушает "основополагающие принципы международного права в части, касающейся свободы выражения мнений и равного доступа к информации".