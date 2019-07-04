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РИА Новости
Медиавойны

МИД призвал ОБСЕ отреагировать на издевательства над свободой слова в Литве

Вчера, 17:32
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Литва издевается над свободой слова, Россия призывает к реакции профильные международные структуры, в том числе ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Власти Литвы продолжают идти по пути ущемления прав средств массовой информации, журналистов. На днях местные медиарегуляторы, а именно комиссия по радио и телевидению Литвы, она наделена полномочиями по ограничению вещания телеканалов на срок до 72 часов в случае серьезных нарушений, якобы представляющих угрозу национальной безопасности, приняла решение о блокировке семи интернет-сайтов, которые транслировали в основном русскоязычную продукцию. Поводом послужило неуведомление данными интернет-порталами регуляторов о начале своей деятельности", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что русскоязычные информационные ресурсы попадают под запрет под надуманными предлогами не впервые. Так, в мае прошлого года на аналогичных основаниях регулятором был заблокирован доступ к шести сайтами, которые транслировали в том числе и российский контент. "Более того, с 1 июля в стране вступили в силу требования к телевизионным вещательным компаниям ограничить объем транслируемой иностранной продукции не на официальных языках Евросоюза ", - добавила она.
Дипломат назвала эти действия тотальной дискриминацией.
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"Литовский медиарегулятор уже поспешил отчитаться об успехах на данном направлении, опубликовав пресс-релиз, в котором в частности говорится, что в 2018-2019 годах продолжительность вещания российских телерадиопередач сократилась более чем на 20 часов. И это преподносится в виде успеха", - сказала она.
Вильнюс продолжает политику откровенной дискриминации российских и русскоязычных медиа, принимая меры по зачистке информационного пространства, грубо нарушает "основополагающие принципы международного права в части, касающейся свободы выражения мнений и равного доступа к информации".
"Мы призываем к реакции профильные международные структуры, опять же представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, правозащитные неправительственные организации, и хотели бы услышать оценки из Брюсселя на предмет того, насколько такое откровенное издевательство Литвы над свободой слова и средствами массовой информации свидетельствует о приверженности общеевропейским демократическим ценностям этого государства, которыми так гордятся в Евросоюзе ", - отметила официальный представитель российского МИД.
Логотип телеканала Россия 24
10 апреля, 15:02
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1700204
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МедиавойныОБСЕМария ЗахароваМИД РФРоссияЛитва
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