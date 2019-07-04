Опрос показал, каким политикам жители Украины доверяют больше других

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Жители Украины больше других политиков в стране доверяют президенту Владимиру Зеленскому, артисту и лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку, а также экс-министру обороны и лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко, свидетельствуют результаты опроса Института анализа и прогнозирования, опубликованные в четверг.

"Среди политических деятелей позитивный баланс доверия имеют только Владимир Зеленский, Святослав Вакарчук и Анатолий Гриценко", - говорится на сайте института.

Согласно таблице, приведенной в опросе, Зеленскому "скорее доверяют" 30,5%, "полностью доверяют" 38% опрошенных; еще 20,8% не доверяют, остальные опрошенные отказались от ответа. Вакарчуку "скорее доверяют" 34,6% жителей Украины, "полностью доверяют" 9,6%, "не доверяют" 39,8%. Остальные отказались от ответа или имя политика им неизвестно. Гриценко "скорее доверяют" 37,1% опрошенных, "полностью доверяют" 7,4%, "не доверяют" 44,1%. Остальные опрошенные отказались от ответа или имя политика им неизвестно.

У остальных политиков нарушен баланс доверия, то есть большинство респондентов чаще отмечали вариант "не доверяю".

Опрос проводился с 21 июня по 3 июля 2019 года. Всего опрошено 2016 респондентов во всех областях Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.