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РИА Новости

Опрос показал, каким политикам жители Украины доверяют больше других

Вчера, 17:29
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗрители трансляции церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
Зрители трансляции церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Жители Украины больше других политиков в стране доверяют президенту Владимиру Зеленскому, артисту и лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку, а также экс-министру обороны и лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко, свидетельствуют результаты опроса Института анализа и прогнозирования, опубликованные в четверг.
"Среди политических деятелей позитивный баланс доверия имеют только Владимир Зеленский, Святослав Вакарчук и Анатолий Гриценко", - говорится на сайте института.
Согласно таблице, приведенной в опросе, Зеленскому "скорее доверяют" 30,5%, "полностью доверяют" 38% опрошенных; еще 20,8% не доверяют, остальные опрошенные отказались от ответа. Вакарчуку "скорее доверяют" 34,6% жителей Украины, "полностью доверяют" 9,6%, "не доверяют" 39,8%. Остальные отказались от ответа или имя политика им неизвестно. Гриценко "скорее доверяют" 37,1% опрошенных, "полностью доверяют" 7,4%, "не доверяют" 44,1%. Остальные опрошенные отказались от ответа или имя политика им неизвестно.
У остальных политиков нарушен баланс доверия, то есть большинство респондентов чаще отмечали вариант "не доверяю".
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Вчера, 16:50
Опрос показал, какого руководителя хотят жители Украины
Опрос проводился с 21 июня по 3 июля 2019 года. Всего опрошено 2016 респондентов во всех областях Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Ситуация на УкраинеСвятослав ВакарчукВладимир ЗеленскийАнатолий ГриценкоУкраинаВ мире
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