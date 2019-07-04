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РИА Новости

При обрушении здания в Сеуле погиб человек

Вчера, 17:16
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Один человек погиб и трое пострадали в результате обрушения здания на юге Сеула в Южной Корее, сообщает газета Korea Herald.
По данным пожарных, пятиэтажное здание с одним подземным этажом обрушилось около 14.20 по местному времени (8.20 мск) в четверг. Здание, расположенное на четырехполосной дороге, рухнуло на три машины, в двух из которых было по два пассажира.
Двух женщин во внедорожнике удалось спасти и перевезти в ближайшую больницу в течение получаса после происшествия. Два других пассажира были заперты в седане более трех часов. Мужчину в возрасте 31-го года вытащили в бессознательном состоянии, его спутницу – 29-летнюю женщину за рулем автомобиля – удалось вытащить из салона, однако уже через пару минут врач констатировал ее смерть.
Начальник местного пожарного подразделения Пак Чхоль У (Park Chul-woo) заявил, что "существует много переменных и факторов, которые могли привести к обрушению".
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Согласно данным пожарных, здание находилось в процессе сноса, работы начались в субботу. Четверо строителей, которые находились в подвале здания, были эвакуированы.
Пожарные посмотрели видео с камер наблюдения на улицах и не обнаружили прохожих в момент обрушения здания. Поисково-спасательные работы будут продолжаться до тех пор, пока не будет подтверждено, что больше нет других жертв инцидента. На месте происшествия работают пожарные, полицейские и местные власти.
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