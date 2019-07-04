В России хотят запретить мобильные телефоны в школах

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В российских школах могут ограничить использование мобильных телефонов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что соответствующее предложение находится на стадии разработки.

"Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца", — сказала она на заседании Совета при президенте по реализации господдержки в сфере защиты семьи и детей.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала инициативу и попросила решить вопрос к началу учебного года.