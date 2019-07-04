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РИА Новости

В России хотят запретить мобильные телефоны в школах

Вчера, 17:01
14264
© Depositphotos / KobyakovРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном
© Depositphotos / Kobyakov
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В российских школах могут ограничить использование мобильных телефонов.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что соответствующее предложение находится на стадии разработки.
"Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца", — сказала она на заседании Совета при президенте по реализации господдержки в сфере защиты семьи и детей.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала инициативу и попросила решить вопрос к началу учебного года.
По ее мнению, следует вообще "запретить приносить телефон в школу, поскольку там нет помещений для хранения, а директора школ не захотят брать на себя такую ответственность".
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СН_ОбразованиеРоспотребнадзорРоссияОбщество
Популярные комментарии
А как же в таком случае дети смогут определять кто из них неудачники и нищеброды (дети с дешёвыми телефонами), кто ничем не примечательная массовка (смартфоны на андроиде), а кто - успешный и продвинутый привилегированный класс (дети с дорогими айфонами). Ведь не зная этой базовой информации, дети не смогут разбиться на замкнутые изолированные группки ненавидящие друг друга.
4 июля, 17:44
СССергей Смирнов
402850223
всячески "за". ибо телефон в школе только мешает научению.
4 июля, 18:07
F1_
74010221
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