Путин подарил Папе Римскому икону и фильм "Грех"

ВАТИКАН, 4 июл - РИА Новости. Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.
В ответ понтифик вручил российскому лидеру медаль, послание молодежи и картину XVIII века с видом Ватикана. Как отметил Франциск, картину с видом Ватикана вручает, "чтобы президент не забыл". "И чтобы вы не забыли Рим – это вам графика XVIII века", - сказал Франциск.
Путин и Папа обменялись подарками pic.twitter.com/j1PJAcFJAN— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 июля 2019 г.
Путин пообещал, что найдет ей самое достойное место.
Икона в ризе, подаренная Путиным, изготовили на художественно-производственном предприятии РПЦ "Софрино". Цены на такие иконы разнятся и доходят до 119 тысяч рублей.
Российские журналисты, приехавшие в Ватикан освещать встречу Путина и папы Римского, получили подарки pic.twitter.com/Pn5yJOWIMm— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 июля 2019 г.
Стороны также обменялись документами.
Папа Римский по завершении аудиенции пожал руки всем членам российской делегации и журналистам, включая и корреспондента РИА Новости.