Путин подарил Папе Римскому икону и фильм "Грех"

Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания совместных российско-японских документов по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019

ВАТИКАН, 4 июл - РИА Новости. Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.

В ответ понтифик вручил российскому лидеру медаль, послание молодежи и картину XVIII века с видом Ватикана. Как отметил Франциск, картину с видом Ватикана вручает, "чтобы президент не забыл". "И чтобы вы не забыли Рим – это вам графика XVIII века", - сказал Франциск.

Путин и Папа обменялись подарками pic.twitter.com/j1PJAcFJAN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 июля 2019 г.

Путин пообещал, что найдет ей самое достойное место.

Икона в ризе, подаренная Путиным, изготовили на художественно-производственном предприятии РПЦ "Софрино". Цены на такие иконы разнятся и доходят до 119 тысяч рублей.

Российские журналисты, приехавшие в Ватикан освещать встречу Путина и папы Римского, получили подарки pic.twitter.com/Pn5yJOWIMm — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 июля 2019 г.

Стороны также обменялись документами.