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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Путин подарил Папе Римскому икону и фильм "Грех"

Вчера, 16:57
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии подписания совместных российско-японских документов по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания совместных российско-японских документов по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАТИКАН, 4 июл - РИА Новости. Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.
В ответ понтифик вручил российскому лидеру медаль, послание молодежи и картину XVIII века с видом Ватикана. Как отметил Франциск, картину с видом Ватикана вручает, "чтобы президент не забыл". "И чтобы вы не забыли Рим – это вам графика XVIII века", - сказал Франциск.
Путин пообещал, что найдет ей самое достойное место.
Икона в ризе, подаренная Путиным, изготовили на художественно-производственном предприятии РПЦ "Софрино". Цены на такие иконы разнятся и доходят до 119 тысяч рублей.
Стороны также обменялись документами.
Папа Римский по завершении аудиенции пожал руки всем членам российской делегации и журналистам, включая и корреспондента РИА Новости.
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Религия и мировоззрениеПапа РимскийВладимир ПутинВатиканРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну вот и на Папу снизошла благодать.
4 июля, 17:23
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
261004
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