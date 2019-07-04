Опрос показал, какого руководителя хотят жители Украины

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Более 50% жителей Украины считают, что стране нужен волевой руководитель "с сильной рукой", который сможет навести порядок, свидетельствуют результаты опроса Института анализа и прогнозирования, опубликованные на официальном сайте в четверг.

Жителям Украины задали вопрос согласны ли они с тем, что "стране нужна сильная рука, волевой руководитель, наделенный широкими полномочиями, который будет применять особые меры, остановит преступность и коррупцию и наведет порядок несмотря на законы?"

Согласно диаграмме, приведенной в результатах опроса, 51,8% опрошенных выбрали вариант ответа "полностью согласен", 28,6% выбрали ответ "скорее согласен". Еще 6,9% "скорее не согласны", 4,3% "полностью не согласны". Остальные 8,4% респондентов не смогли выбрать подходящий ответ.