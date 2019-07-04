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РИА Новости

Опрос показал, какого руководителя хотят жители Украины

Вчера, 16:50
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинский флаг
Украинский флаг
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Более 50% жителей Украины считают, что стране нужен волевой руководитель "с сильной рукой", который сможет навести порядок, свидетельствуют результаты опроса Института анализа и прогнозирования, опубликованные на официальном сайте в четверг.
Жителям Украины задали вопрос согласны ли они с тем, что "стране нужна сильная рука, волевой руководитель, наделенный широкими полномочиями, который будет применять особые меры, остановит преступность и коррупцию и наведет порядок несмотря на законы?"
Согласно диаграмме, приведенной в результатах опроса, 51,8% опрошенных выбрали вариант ответа "полностью согласен", 28,6% выбрали ответ "скорее согласен". Еще 6,9% "скорее не согласны", 4,3% "полностью не согласны". Остальные 8,4% респондентов не смогли выбрать подходящий ответ.
Опрос проводился с 21 июня по 3 июля 2019 года. Всего опрошено 2016 респондентов во всех областях Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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