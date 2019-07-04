Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T16:34Z
https://ria.ru/20190704/1556211144.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150671/64/1506716417_0:0:2795:1573_1036x0_80_0_0_12c33667db60c7dabdc1860e81e25f8f.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В МГД прокомментировали призывы к регистрации кандидатов без сбора подписей

Вчера, 16:34
261
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМосковская городская Дума
Московская городская Дума
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Московская городская Дума. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Никакая петиция не может быть выше закона, сбор подписей для участия в выборах в Мосгордуму осуществляется согласно законодательству, заявил РИА Новости председатель столичного парламента Алексей Шапошников в кулуарах Московского урбанистического форума.
Во вторник была опубликована петиция с призывом к властям, в том числе главе ЦИК Элле Памфиловой, главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову с требованием допустить всех независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и утверждением, что одним из "запретительных фильтров для независимых кандидатов является сбор подписей". Петицию уже подписали деятели культуры Александр Гельман, Людмила Улицкая, Елена Коренева, Алексей Кортнев, Лев Рубинштейн, Алексей Серебряков, Максим Суханов, Артемий Троицкий, Виктор Шендерович и многие другие.
"У нас есть закон, который описывает все избирательные процедуры. Никакая петиция не может быть выше закона. Почему все, кроме тех, кто подал петицию, должен жить по закону, а они по петиции? Давайте все будем жить по закону, не по петиции", - сказал Шапошников.
Московская городская избирательная комиссия
Вчера, 14:49
Кандидатов в Мосгордуму призвали избегать некомпетентной трактовки законов
Накануне в пресс-службе Мосгоризбиркома назвали недопустимым давление с помощью петиции с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что Центризбирком не нашел в петиции оснований для проверок. Петиция "носит в основном политическо-призывный характер, декларативный, профилактируя от ошибок на будущее", заявил РИА Новости Булаев.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
3 июля, 12:38
ЦИК не нашел в петиции по выборам в Мосгордуму оснований для проверок
700002
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПолитика
Рекомендуем
Выборы в Мосгордуму
Представители 17 партий примут участие в выборах в Мосгордуму
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. 4 июля 2019
Правительство не поддержало законопроект о смягчении муниципального фильтра
Махмуд-Али Калиматов
Полпред в СКФО призвал силовиков оказать содействие врио главы Ингушетии
Московская городская избирательная комиссия
Кандидатов в Мосгордуму призвали избегать некомпетентной трактовки законов
Лента
новостей
Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик во время парламентско-общественных слушаний в Государственной думе. 14 сентября 2018
Медведев освободил Валентика от должности руководителя Рослесхоза
Певица Лолита Милявская
"Статус свободен!" Лолита Милявская рассталась с пятым мужем
А.В. Шапошников
Шапошников назвал условия усиления требований к ПО электронного голосования
Кадр из фильма Лев Яшин. Вратарь моей мечты
В Сети появился первый трейлер фильма о Льве Яшине
Американский космический беспилотник X-37B
Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок
Русалочку в новом фильме Disney сыграет темнокожая актриса
Режиссер Андрей Кончаловский на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА
Кончаловский не знал, что Путин подарит папе Римскому диск с его фильмом
Грузинская певица Нино Катамадзе
Стало известно, почему из музыкальных сервисов удалили песни Катамадзе
Выставка Эдвард Мунк в Третьяковской галерее
Все билеты на выставку Мунка в Третьяковке раскуплены
Уголовное дело возбудили против бывшего главы "Автодора"
Врачей госпиталя Росгвардии отстранили от работы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
10:50В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
10:48Врачи рассказали о состоянии жестко избитой в Ингушетии девочки
10:46В МЧС рассказали о тушении пожара в храме в Курганской области
10:45В России задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийствах в 1990-е
10:44Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении
10:41Сенатор назвал меры по перехвату самолета США у берегов Крыма необходимыми
10:40СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне
10:39Группировка сил Минобороны поможет пострадавшим от паводка в Приангарье
10:35Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте
10:34В Тулуне развернули мобильную станцию "Гигиена" для очистки воды
Лента новостейМолния