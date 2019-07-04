В МГД прокомментировали призывы к регистрации кандидатов без сбора подписей

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Никакая петиция не может быть выше закона, сбор подписей для участия в выборах в Мосгордуму осуществляется согласно законодательству, заявил РИА Новости председатель столичного парламента Алексей Шапошников в кулуарах Московского урбанистического форума.

Во вторник была опубликована петиция с призывом к властям, в том числе главе ЦИК Элле Памфиловой, главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову с требованием допустить всех независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и утверждением, что одним из "запретительных фильтров для независимых кандидатов является сбор подписей". Петицию уже подписали деятели культуры Александр Гельман, Людмила Улицкая, Елена Коренева, Алексей Кортнев, Лев Рубинштейн, Алексей Серебряков, Максим Суханов, Артемий Троицкий, Виктор Шендерович и многие другие.

"У нас есть закон, который описывает все избирательные процедуры. Никакая петиция не может быть выше закона. Почему все, кроме тех, кто подал петицию, должен жить по закону, а они по петиции? Давайте все будем жить по закону, не по петиции", - сказал Шапошников.

Накануне в пресс-службе Мосгоризбиркома назвали недопустимым давление с помощью петиции с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что Центризбирком не нашел в петиции оснований для проверок. Петиция "носит в основном политическо-призывный характер, декларативный, профилактируя от ошибок на будущее", заявил РИА Новости Булаев.