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РИА Новости

В России разработали плацкарт с длинными полками и без боковушек

Вчера, 16:23
38903
© Фото : ВагонреммашКонцепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
© Фото : Вагонреммаш
Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Федеральная пассажирская компания получила предложение сделать новый плацкартный вагон с более длинными спальными местами и без боковых полок.
Концепт подготовил "Вагонреммаш". На эскизах интерьер выполнен в серых тонах с вкраплениями красного. Спальные места расположены друг напротив друга. Есть индивидуальное освещение, розетки и USB-порты.
Если в обычном плацкарте 54 спальных места, то в новом их будет только 40. При этом полки станут длиннее на 17 с половиной сантиметров.
В компании уточнили, что это пока только концепт и говорить о выпуске вагона именно в таком варианте преждевременно. ФПК выясняет, будет ли проект востребован у пассажиров.
Превращения плацкартного вагона: теперь без "боковушек"
© Фото : Вагонреммаш

Новый вагон выполнен в сдержанных тонах с яркими акцентами.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
1 из 7

Новый вагон выполнен в сдержанных тонах с яркими акцентами.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

Спальные места расположены друг напротив друга.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
2 из 7

Спальные места расположены друг напротив друга.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

Туалетная комната в новом плацкартном вагоне.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
3 из 7

Туалетная комната в новом плацкартном вагоне.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

В вагоне только 40 спальных мест вместо привычных 54.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
4 из 7

В вагоне только 40 спальных мест вместо привычных 54.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

Боковых мест в новом концепте плацкартного вагона нет.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
5 из 7

Боковых мест в новом концепте плацкартного вагона нет.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

Зато обычные полки на 17 с половиной сантиметров длиннее , чем сейчас.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
6 из 7

Зато обычные полки на 17 с половиной сантиметров длиннее , чем сейчас.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

Говорить о выпуске таких вагонов пока рано. ФПК выясняет, насколько интересен проект пассажирам.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
7 из 7

Говорить о выпуске таких вагонов пока рано. ФПК выясняет, насколько интересен проект пассажирам.

© Фото : Вагонреммаш
1 из 7

Новый вагон выполнен в сдержанных тонах с яркими акцентами.

© Фото : Вагонреммаш
2 из 7

Спальные места расположены друг напротив друга.

© Фото : Вагонреммаш
3 из 7

Туалетная комната в новом плацкартном вагоне.

© Фото : Вагонреммаш
4 из 7

В вагоне только 40 спальных мест вместо привычных 54.

© Фото : Вагонреммаш
5 из 7

Боковых мест в новом концепте плацкартного вагона нет.

© Фото : Вагонреммаш
6 из 7

Зато обычные полки на 17 с половиной сантиметров длиннее , чем сейчас.

© Фото : Вагонреммаш
7 из 7

Говорить о выпуске таких вагонов пока рано. ФПК выясняет, насколько интересен проект пассажирам.

© Фото : Вагонреммаш
В 2019 году ОАО "РЖД" уже запустило новый плацкартный вагон со встроенными в перегородки лестницами и индивидуальными шторами по всей длине полки. Его разработал "Вагонреммаш".
Душевая кабина в туалетной комнате нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования на Рижском вокзале в Москве
22 мая, 15:07
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
6442772556
Обсудить 65
Федеральная пассажирская компанияРЖДРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Потому что там идиоты. Билет на такой плацкарт по цене будет как и в купе , но без дверей(так как пассажиров меньше). Естественно пользователю нет смысла переплачивать за 15 сантиметров сидушки.
4 июля, 16:36
ИБИван Брынов
18120016
А почему в таком случае всё же плацкарт, а не купе?...
4 июля, 16:30
Сергей Малин
2802003
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