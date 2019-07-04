В России разработали плацкарт с длинными полками и без боковушек

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Федеральная пассажирская компания получила предложение сделать новый плацкартный вагон с более длинными спальными местами и без боковых полок.

Концепт подготовил "Вагонреммаш". На эскизах интерьер выполнен в серых тонах с вкраплениями красного. Спальные места расположены друг напротив друга. Есть индивидуальное освещение, розетки и USB-порты.

Если в обычном плацкарте 54 спальных места, то в новом их будет только 40. При этом полки станут длиннее на 17 с половиной сантиметров.

В компании уточнили, что это пока только концепт и говорить о выпуске вагона именно в таком варианте преждевременно. ФПК выясняет, будет ли проект востребован у пассажиров.

Превращения плацкартного вагона: теперь без "боковушек" © Фото : Вагонреммаш Новый вагон выполнен в сдержанных тонах с яркими акцентами. 1 из 7 Новый вагон выполнен в сдержанных тонах с яркими акцентами. © Фото : Вагонреммаш © Фото : Вагонреммаш Спальные места расположены друг напротив друга. 2 из 7 Спальные места расположены друг напротив друга. © Фото : Вагонреммаш © Фото : Вагонреммаш Туалетная комната в новом плацкартном вагоне. 3 из 7 Туалетная комната в новом плацкартном вагоне. © Фото : Вагонреммаш © Фото : Вагонреммаш В вагоне только 40 спальных мест вместо привычных 54. 4 из 7 В вагоне только 40 спальных мест вместо привычных 54. © Фото : Вагонреммаш © Фото : Вагонреммаш Боковых мест в новом концепте плацкартного вагона нет. 5 из 7 Боковых мест в новом концепте плацкартного вагона нет. © Фото : Вагонреммаш © Фото : Вагонреммаш Зато обычные полки на 17 с половиной сантиметров длиннее , чем сейчас. 6 из 7 Зато обычные полки на 17 с половиной сантиметров длиннее , чем сейчас. © Фото : Вагонреммаш © Фото : Вагонреммаш Говорить о выпуске таких вагонов пока рано. ФПК выясняет, насколько интересен проект пассажирам. 7 из 7 Говорить о выпуске таких вагонов пока рано. ФПК выясняет, насколько интересен проект пассажирам. © Фото : Вагонреммаш 1 из 7 Новый вагон выполнен в сдержанных тонах с яркими акцентами. © Фото : Вагонреммаш 2 из 7 Спальные места расположены друг напротив друга. © Фото : Вагонреммаш 3 из 7 Туалетная комната в новом плацкартном вагоне. © Фото : Вагонреммаш 4 из 7 В вагоне только 40 спальных мест вместо привычных 54. © Фото : Вагонреммаш 5 из 7 Боковых мест в новом концепте плацкартного вагона нет. © Фото : Вагонреммаш 6 из 7 Зато обычные полки на 17 с половиной сантиметров длиннее , чем сейчас. © Фото : Вагонреммаш 7 из 7 Говорить о выпуске таких вагонов пока рано. ФПК выясняет, насколько интересен проект пассажирам. © Фото : Вагонреммаш