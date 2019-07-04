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РИА Новости

Партия Зеленского запустила сервис для общения с кандидатами в депутаты

Вчера, 16:19
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" запустила онлайн-сервис, с помощью которого можно пообщаться с кандидатами-мажоритарщиками и информировать их о проблемах в округах, сообщила в четверг пресс-служба партии.
"Партия "Слуга народа" запустила онлайн-сервис для общения с кандидатами в депутаты… Сервис для общения с кандидатами был создан для налаживания прямой и беспрепятственной коммуникации граждан с претендентами на депутатский мандат", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться на сайте партии, оставить свой номер телефона для обратной связи, выбрать нужный округ и подать обращение к конкретному кандидату. К заявке можно прикрепить фотографии, раскрывающие проблематику региона.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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