Партия Зеленского запустила сервис для общения с кандидатами в депутаты

КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" запустила онлайн-сервис, с помощью которого можно пообщаться с кандидатами-мажоритарщиками и информировать их о проблемах в округах, сообщила в четверг пресс-служба партии.

"Партия "Слуга народа" запустила онлайн-сервис для общения с кандидатами в депутаты… Сервис для общения с кандидатами был создан для налаживания прямой и беспрепятственной коммуникации граждан с претендентами на депутатский мандат", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться на сайте партии, оставить свой номер телефона для обратной связи, выбрать нужный округ и подать обращение к конкретному кандидату. К заявке можно прикрепить фотографии, раскрывающие проблематику региона.