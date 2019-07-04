В Ростове-на-Дону проведут проверку после избиения выпускников

Ребята увидели двоих мужчин в машине Infiniti и решили спросить у них, не находили ли они телефон, те грубо ответили и молодежь ушла, но потом к автомобилю подошла вторая группа подростков с тем же вопросом, и тогда, отмечает издание, мужчины набросились на выпускников. Как сообщает "Блокнот", серьезно пострадали трое молодых людей, одного из них госпитализировали.