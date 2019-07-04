В Ростове-на-Дону проведут проверку после избиения выпускников

ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку после избиения выпускников в Ростове-на-Дону неизвестными мужчинами на автомобиле Infiniti, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Ранее издание "Блокнот-Ростов-на-Дону" сообщило, что на нескольких выпускников, отмечавших сдачу экзаменов на берегу Дона, напали взрослые мужчины. Когда все стали расходиться после празднования, выяснилось, что одна из девушек потеряла телефон и компания разбилась на несколько групп для поисков.
Ребята увидели двоих мужчин в машине Infiniti и решили спросить у них, не находили ли они телефон, те грубо ответили и молодежь ушла, но потом к автомобилю подошла вторая группа подростков с тем же вопросом, и тогда, отмечает издание, мужчины набросились на выпускников. Как сообщает "Блокнот", серьезно пострадали трое молодых людей, одного из них госпитализировали.
"По данному факту проводится проверка", - РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.