Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии

МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.

"Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь… Убежден, что дальнейшее построение конструктивных связей между Беларусью и Соединенными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств наших стран на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств", - говорится в поздравлении.

Как отметили в пресс-службе, Лукашенко пожелал успехов и благополучия Трампу, его семье и американскому народу.

Ранее в январе в МИД Белоруссии сообщили, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране. В конце марта замглавы белорусского МИД Олег Кравченко заявил, что Минск и Вашингтон могут взаимно вернуть послов через год-два, в принципиальном плане соответствующая договоренность уже "фактически достигнута".