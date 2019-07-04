Военные инженеры перевезли спецтехнику в затопленный поселок Приангарья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Подразделения военных инженеров на плавающих транспортерах доставили коммунальную технику в поселок Красноозерский в Иркутской области, который был затоплен в результате паводка, говорится в сообщении Центрального военного округа (ЦВО).

"Подразделения инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа осуществили перевозку коммунальной техники в поселок Красноозерский Тулунского района Иркутской области, который был затоплен в результате паводка. Военнослужащие на плавающих транспортерах перевезли специальную технику и бригады через реку Ия, где смыло паромную переправу", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мероприятия проводились по обращению главы района. Коммунальная техника очистит населенный пункт от последствий паводка.

Ранее сообщалось, что в район ЧС направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8. Военные будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников.

Из-за подъема уровня воды в ряде рек Иркутской области в зоне подтопления оказались 103 поселка. В настоящее время подтопленными остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Из-за повышения уровня воды в реке Ия почти на 14 метров в Тулуне оказались подтоплены 143 улицы, восемь социально-значимых объектов, семь садоводств, три АЗС, поврежден автомобильный мост.