Россия потребовала от Киева обеспечить безопасность журналистов на Украине

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. РФ в связи с обстрелами российских журналистов силовиками в Донбассе потребовала от Киева обеспечивать безопасность журналистов на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее корреспондент ВГТРК Андрей Руденко сообщил РИА Новости, что съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны украинских силовиков на западе Донецка, никто не пострадал. Кроме того, в конце июня группа журналистов, в состав которой входили представители News front, РИА Новости и независимые журналисты совместно с представителями пресс-службы Народной милиции ДНР попали под минометный обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в поселке Александровка.

"Мы требуем от украинских властей выполнения обязательств по обеспечению безопасности представителей СМИ. Также напоминаем, что только и именно Киев несет полную ответственность за жизнь и здоровье журналистов на территории Украины", - заявила Захарова.