Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T15:45Z
https://ria.ru/20190704/1556208065.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_5aec9f5c0b751c2e4694d681a514f381.jpg
РИА Новости

Россия потребовала от Киева обеспечить безопасность журналистов на Украине

Вчера, 15:45
511
© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. РФ в связи с обстрелами российских журналистов силовиками в Донбассе потребовала от Киева обеспечивать безопасность журналистов на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее корреспондент ВГТРК Андрей Руденко сообщил РИА Новости, что съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны украинских силовиков на западе Донецка, никто не пострадал. Кроме того, в конце июня группа журналистов, в состав которой входили представители News front, РИА Новости и независимые журналисты совместно с представителями пресс-службы Народной милиции ДНР попали под минометный обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в поселке Александровка.
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
2 июля, 14:56
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке
"Мы требуем от украинских властей выполнения обязательств по обеспечению безопасности представителей СМИ. Также напоминаем, что только и именно Киев несет полную ответственность за жизнь и здоровье журналистов на территории Украины", - заявила Захарова.
СК РФ возбудил уголовное дело о запрещенных методах войны после обстрела украинскими силовиками российских журналистов в Донбассе. По данным следствия, 2 июля военнослужащие вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения группы гражданских лиц, не участвующих в вооруженном конфликте, в том числе российских журналистов, в районе поселка Александровка самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
800001
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеМИД РФРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
МИД назвал дело против Вышинского цирком, унижением и дискриминацией
РИА
Новости
Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник
Олейник считает подготовку к выборам в Раду недемократичной
Патруль СММ ОБСЕ прибыл в район планируемого к открытию КПП в Донбассе
В ПА ОБСЕ заявили, что Украина препятствовала работе миссии в Донбассе
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД объяснили превышение Ираном лимита запасов низкообогащенного урана
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане
Путин рассказал о беседе с папой Римским
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке
В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Россию
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
Киев готовится к полному прекращению транзита российского газа
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Рада не обязана приглашать наблюдателей ПАСЕ на выборы, считает МИД Украины
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
США могут использовать Украину для усиления в Черном море, считают в Крыму
Газодобывающее предприятие на Украине
Администрация Зеленского "засекретила" детали переговоров по газу с Россией
Американский генерал рассекретил план США на случай ядерной войны
Чайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Москва выразила Токио протест из-за карты с "японскими" Курилами на G20
В Ватикане началась встреча Путина и папы Римского
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Иран действует под полным контролем МАГАТЭ, заявили в МИД России
Постпред Украины считает, что СБ ООН не должен обсуждать закон о госязыке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
10:50В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
10:48Врачи рассказали о состоянии жестко избитой в Ингушетии девочки
10:46В МЧС рассказали о тушении пожара в храме в Курганской области
10:45В России задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийствах в 1990-е
10:44Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении
10:41Сенатор назвал меры по перехвату самолета США у берегов Крыма необходимыми
10:40СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне
Лента новостейМолния