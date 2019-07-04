Олейник считает подготовку к выборам в Раду недемократичной

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Предвыборная кампания в Верховную раду Украины проходит недемократично, около 10 миллионов избирателей лишены возможности голосовать, заявил депутат Верховной рады пятого-седьмого созывов Владимир Олейник.

Внеочередные выборы в парламент Украины пройдут на 21 июля.

"Не только выборы президентские прошли по недемократическому формату – к сожалению, парламентские точно так же проходят. Лишены права голоса около 10 миллионов избирателей, и здесь вопрос легитимности очень важен", - заявил Олейник в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

В частности, возможности проголосовать будут лишены граждане Украины, работающие в России, жители Донбасса и те из жителей Крыма, которые сохраняют украинское гражданство, считает Олейник.

"На Донбассе – лишены права голоса и представительства (в Раде). И в Европе – на два миллиона работающих четыре участка в Польше. Недостаточно. Это такая фикция, а не избирательный процесс, в котором должны были участвовать все желающие граждане Украины", - считает Олейник.

Он отметил, что участие Донбасса в выборах в Раду не противоречит минским соглашениям, а киевские власти, если они считают Донбасс своей территорией, а его жителей – согражданами, должны были обеспечить для них возможность голосовать. В перспективе это помогло бы урегулировать конфликт на Донбассе, считает Олейник.

"Что дало бы представительство Донбасса? Они бы дали своих кандидатов (в Раду), свое видение процесса. И уже в ходе парламентских дебатов можно было бы вырабатывать те принципы изменения в конституцию, законы, чтобы реализовывать минские соглашения", - заявил экс-депутат.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.