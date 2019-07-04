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РИА Новости

Олейник считает подготовку к выборам в Раду недемократичной

Вчера, 15:40
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник
Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Предвыборная кампания в Верховную раду Украины проходит недемократично, около 10 миллионов избирателей лишены возможности голосовать, заявил депутат Верховной рады пятого-седьмого созывов Владимир Олейник.
Внеочередные выборы в парламент Украины пройдут на 21 июля.
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"Не только выборы президентские прошли по недемократическому формату – к сожалению, парламентские точно так же проходят. Лишены права голоса около 10 миллионов избирателей, и здесь вопрос легитимности очень важен", - заявил Олейник в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".
В частности, возможности проголосовать будут лишены граждане Украины, работающие в России, жители Донбасса и те из жителей Крыма, которые сохраняют украинское гражданство, считает Олейник.
"На Донбассе – лишены права голоса и представительства (в Раде). И в Европе – на два миллиона работающих четыре участка в Польше. Недостаточно. Это такая фикция, а не избирательный процесс, в котором должны были участвовать все желающие граждане Украины", - считает Олейник.
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Он отметил, что участие Донбасса в выборах в Раду не противоречит минским соглашениям, а киевские власти, если они считают Донбасс своей территорией, а его жителей – согражданами, должны были обеспечить для них возможность голосовать. В перспективе это помогло бы урегулировать конфликт на Донбассе, считает Олейник.
"Что дало бы представительство Донбасса? Они бы дали своих кандидатов (в Раду), свое видение процесса. И уже в ходе парламентских дебатов можно было бы вырабатывать те принципы изменения в конституцию, законы, чтобы реализовывать минские соглашения", - заявил экс-депутат.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что сожалеет о решении Украины отозвать приглашение наблюдать за выборами в Верховную раду 21 июля. Также она заявила, что Украина, как член Совета Европы, находится под наблюдением ассамблеи и обязана пригласить ПАСЕ для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами.
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