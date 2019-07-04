Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T15:18Z
https://ria.ru/20190704/1556206920.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155618/42/1556184204_0:101:3072:1829_1036x0_80_0_0_0db56cbdc7813bf7990c427d0dbe01d9.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили, что с приходом Зеленского ситуация в Донбассе накалилась

Вчера, 15:18
2088
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. 3 июля 2019
Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. 3 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ситуация в Донбассе после прихода Владимира Зеленского на пост президента Украины лишь обострилась, поскольку его действия повторяют политику Петра Порошенко, заявил председатель Общественной палаты самопровозглашенной ДНР Александр Кофман.
"С момента каденции Зеленского (начала полномочий, он уже 1,5 месяца руководит страной - ред.) пострадал уже 21 человек. Для сравнения: за весь прошлый год - 55. Разрушено 170 домов, уничтожено объектов инфраструктуры – 32. Произошло с момента вступления в полномочий президента 673 обстрела. То есть ситуация действительно накалилась. Никакого спада напряжения у нас не происходит", - заявил Кофман на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
3 июля, 16:24
Политолог прокомментировала слова Зеленского про "восстановление Донбасса"Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева рассказала, что, по ее мнению, из этого может получиться.
Кофман считает, что все это происходит "исключительно по его (Зеленского - ред.) распоряжению либо же он, действительно, полностью не контролирует войска".
"И первый, и второй вариант совершенно недопустимы и невозможны в нормальном обществе... Если вспомнить риторику, с которой Порошенко приходил на выборы (президента в 2014 году) - "президент мира", "за две недели окончить войну" - и посмотреть на риторику господина Зеленского, то отличаются они исключительно наличием у Зеленского утюга и отсутствием алкоголизма. Все остальное абсолютно схоже - абсолютно одинаковые действия. Как только приходит (к власти) президент - ужесточается обстановка", - констатировал политик.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
5000103
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныАлександр КофманВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Владимир Путин
Путин прокомментировал отказ Зеленского от диалога с "сепаратистами"
РИА
Новости
На Украине заявили, что отвод сил в Донбассе создает ряд опасностей для ВСУ
В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрелов силовиков
Силовики обстреляли Горловку зажигательными боеприпасами, заявили в ДНР
Лента
новостей
Патруль СММ ОБСЕ прибыл в район планируемого к открытию КПП в Донбассе
В ПА ОБСЕ заявили, что Украина препятствовала работе миссии в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Игорь Коломойский
Коломойский объяснил, чем конфликт в Донбассе выгоден США
Чайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Москва выразила Токио протест из-за карты с "японскими" Курилами на G20
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии
Бармен наливает пиво в бокал
Мужчина умер после того, как выпил литр пива
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке
В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Россию
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019
Конте рассказал о последствиях продолжения кризиса на Украине
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Омбудсмен ДНР обсудила с представителем МККК поиск пропавших без вести
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
10:50В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
10:48Врачи рассказали о состоянии жестко избитой в Ингушетии девочки
10:46В МЧС рассказали о тушении пожара в храме в Курганской области
10:45В России задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийствах в 1990-е
10:44Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении
10:41Сенатор назвал меры по перехвату самолета США у берегов Крыма необходимыми
10:40СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне
Лента новостейМолния