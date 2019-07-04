В ДНР заявили, что с приходом Зеленского ситуация в Донбассе накалилась

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ситуация в Донбассе после прихода Владимира Зеленского на пост президента Украины лишь обострилась, поскольку его действия повторяют политику Петра Порошенко, заявил председатель Общественной палаты самопровозглашенной ДНР Александр Кофман.

"С момента каденции Зеленского (начала полномочий, он уже 1,5 месяца руководит страной - ред.) пострадал уже 21 человек. Для сравнения: за весь прошлый год - 55. Разрушено 170 домов, уничтожено объектов инфраструктуры – 32. Произошло с момента вступления в полномочий президента 673 обстрела. То есть ситуация действительно накалилась. Никакого спада напряжения у нас не происходит", - заявил Кофман на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Кофман считает, что все это происходит "исключительно по его (Зеленского - ред.) распоряжению либо же он, действительно, полностью не контролирует войска".