Топилин рассказал, какие ресурсы нужны для перехода на электронные трудовые

ГОРКИ, 4 июл – РИА Новости. Переход на электронные трудовые книжки не потребует дополнительных расходов и создания новых ресурсов, рассказал журналистам глава Минтруда Максим Топилин.
"Мы исходим из того, что не надо будет создавать никаких новых ресурсов, ни нести практически никаких затрат", - сказал он, отметив, что "все это ложится на систему" персонального учета.
По словам Топилина, работники смогут получать данные о трудовой деятельности в любой удобной форме: в МФЦ, ПФР, у работодателя, через портал госуслуг.