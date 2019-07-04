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РИА Новости

Топилин рассказал, какие ресурсы нужны для перехода на электронные трудовые

Вчера, 15:02
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
ГОРКИ, 4 июл – РИА Новости. Переход на электронные трудовые книжки не потребует дополнительных расходов и создания новых ресурсов, рассказал журналистам глава Минтруда Максим Топилин.
"Мы исходим из того, что не надо будет создавать никаких новых ресурсов, ни нести практически никаких затрат", - сказал он, отметив, что "все это ложится на систему" персонального учета.
По словам Топилина, работники смогут получать данные о трудовой деятельности в любой удобной форме: в МФЦ, ПФР, у работодателя, через портал госуслуг.
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Вчера, 13:21
Переход на электронные трудовые книжки должен быть плавным, заявил Медведев
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