Россия получила приглашение на конференцию по Венесуэле в Перу

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва получила приглашение от Перу принять участие в конференции по Венесуэле, которая должна пройти в Лиме 6 августа, в настоящий момент изучает его с точки зрения того, насколько мероприятие в Перу будет соответствовать задаче продвижения диалога между правительством и оппозицией, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

В среду министр иностранных дел Перу Нестор Пополисио сообщил, что международная встреча по демократии в Венесуэле состоится в столице Перу Лиме 6 августа, на нее приглашены многие страны, включая Россию, Кубу, Турцию, Уругвай, Боливию. По его словам, на встрече пойдет речь о том, как лучше восстановить демократию в Венесуэле.

"Да, получили. Сейчас это приглашение анализируется с точки зрения того, насколько идеи этой конференции сопрягаются с задачей поощрения внутривенесуэльского диалога для достижения согласия между венесуэльскими сторонами - правительства и оппозиции", - сказал Щетинин.

Он подчеркнул, что "сейчас предпринимаются усилия по продвижению диалога между венесуэльцами, мы считаем важным, чтобы сами венесуэльцы нашли решение своих проблем в диалоге между собой".

В этой связи мы полагаем, что задача внешних стран заключается в том, чтобы поощрять и помогать этому диалогу. С этой точки зрения мы и будем анализировать идею конференции в Лиме. Александр Щетинин директор латиноамериканского департамента МИД России директор латиноамериканского департамента МИД России

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

Президент Мадуро заявил во вторник, что уверен в достижении соглашений с оппозицией в текущем году. В конце июня Мадуро говорил, что начавшийся в Норвегии диалог по стабилизации ситуации в стране будет продолжен. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил во вторник, что Каракас приглашает папу Римского принять участие в диалоге.