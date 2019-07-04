ЦБ в июле будет рассматривать снижение ключевой ставки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Банк России на заседании совета директоров в июле будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина журналистам в рамках Международного финансового конгресса.

"Показатели ВВП, которые вышли недавно, достаточно слабые, мы видим сокращение инвестиционного спроса, слабый рост экспорта. И мы, когда будем в июле встречаться - это не опорное заседание, мы не будем полностью пересматривать прогноз - но, безусловно, мы будем рассматривать вопрос, какой потенциал влияния на прогноз вышедшие новые данные имеют", - сказала она.