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РИА Новости

ЦБ в июле будет рассматривать снижение ключевой ставки

Вчера, 14:44
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Банк России на заседании совета директоров в июле будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина журналистам в рамках Международного финансового конгресса.
"Показатели ВВП, которые вышли недавно, достаточно слабые, мы видим сокращение инвестиционного спроса, слабый рост экспорта. И мы, когда будем в июле встречаться - это не опорное заседание, мы не будем полностью пересматривать прогноз - но, безусловно, мы будем рассматривать вопрос, какой потенциал влияния на прогноз вышедшие новые данные имеют", - сказала она.
"Хотя мы часто принимаем и стараемся принимать решения на опорных заседаниях, я уже говорила, что если есть все основания принять решение не на опорном заседании, мы готовы будем это сделать. И в июле мы также будем рассматривать возможность снижения процентной ставки", - заявила она.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФЭкономика
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