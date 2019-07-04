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РИА Новости

На встрече в ЕК Юнкер обнял и расцеловал свою возможную преемницу Ляйен

Вчера, 14:21
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© AFP 2019 / Franзois WalschaertsПрезидент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и министр обороны Германии, назначенная главой Комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе. 4 июля 2019
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и министр обороны Германии, назначенная главой Комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе. 4 июля 2019
© AFP 2019 / Franзois Walschaerts
БРЮССЕЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер провел в четверг в Брюсселе встречу со своей возможной преемницей, министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен, заявив, что он разделяет ее взгляды, и пообещав поддержку.
"Сегодня прошла встреча Юнкера и кандидата на этот пост Урсулы фон дер Ляйен. Эта два подлинных европейца, которые многие годы знают друг друга. Глава ЕК заверил ее, что она может рассчитывать на Еврокомиссию и поддержку для мягкого перехода полномочий после утверждения со стороны Европарламента", - сообщил на брифинге журналистам представитель ЕК Маргаритис Схинас.
При этом он отказался уточнять детали разговора, сославшись на то, что встреча прошла с глазу на глаз.
Перед встречей Юнкер крепко обнял министра, похлопав ее по спине и дважды поцеловав. На вопросы журналистов Юнкер отвечать не стал, сказав "пока, пока", и увел Ляйен, положив руку на ее плечо.
"Рад приветствовать Ляйен с распростертыми объятиями в ЕК. Она истинный европеец, Мы заодно, когда дело идет о защите интересов ЕС. Желаю ей успеха в Европарламенте", - говорится в сообщении Юнкера в его аккаунте Twitter.
Предложенный Евросоветом кандидат на пост главы ЕК должна заручиться абсолютным большинством голосов при голосовании в ЕП, однако такой результат пока не гарантирован.
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Урсула фон дер ЛяйенЖан-Клод ЮнкерЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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