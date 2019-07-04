На встрече в ЕК Юнкер обнял и расцеловал свою возможную преемницу Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер провел в четверг в Брюсселе встречу со своей возможной преемницей, министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен, заявив, что он разделяет ее взгляды, и пообещав поддержку.

"Сегодня прошла встреча Юнкера и кандидата на этот пост Урсулы фон дер Ляйен. Эта два подлинных европейца, которые многие годы знают друг друга. Глава ЕК заверил ее, что она может рассчитывать на Еврокомиссию и поддержку для мягкого перехода полномочий после утверждения со стороны Европарламента", - сообщил на брифинге журналистам представитель ЕК Маргаритис Схинас.

При этом он отказался уточнять детали разговора, сославшись на то, что встреча прошла с глазу на глаз.

Перед встречей Юнкер крепко обнял министра, похлопав ее по спине и дважды поцеловав. На вопросы журналистов Юнкер отвечать не стал, сказав "пока, пока", и увел Ляйен, положив руку на ее плечо.

Delighted to welcome @vonderleyen with open arms to the @EU_Commission today. A true European, we are on the same page when it comes to speaking up for 🇪🇺 interests.

Ich freue mich, Hand in Hand mit ihr zusammenarbeiten. Je lui souhaite le meilleur au l’@Europarl_EN. pic.twitter.com/nCraHdAGrB — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 4 июля 2019 г.

"Рад приветствовать Ляйен с распростертыми объятиями в ЕК. Она истинный европеец, Мы заодно, когда дело идет о защите интересов ЕС. Желаю ей успеха в Европарламенте", - говорится в сообщении Юнкера в его аккаунте Twitter.