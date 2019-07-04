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РИА Новости

"Справедливая Россия" предложила пересмотреть зарплаты глав госкомпаний

Вчера, 14:06
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутаты "Справедливой России" внесли в Государственную думу законопроект, запрещающий руководителям госкомпаний, корпораций, бухгалтерам внебюджетных фондов, а также их заместителям и чиновникам получать среднемесячную зарплату выше президентской, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Авторами законодательной инициативы, уже получившей отрицательный отзыв правительства, выступили глава фракции СР Сергей Миронов и депутаты Олег Нилов. Изменения вносятся в статью 145 Трудового кодекса РФ.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, разница в зарплатах руководителей и сотрудников организаций не должна превышать восьми раз.
Документом предусматривается, что главы госкомпаний, корпораций, руководители внебюджетных фондов, их заместители и бухгалтера, муниципальные чиновники, руководители компаний с долей госучастия более 50% не могут зарабатывать больше главы государства.
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"Судя по налоговым декларациям, у нас руководители различных структур и ведомств зачастую получают в разы больше, чем руководитель страны. Это нонсенс", – отмечает автор инициативы Сергей Миронов, которого цитирует его пресс-служба.
Со своей стороны правительство дало отрицательный отзыв на законопроект. В документе отмечается, что сопоставление зарплат чиновников с оплатой труда президента "представляется необоснованным, в том числе в связи с тем, что президент Российской Федерации наделен особым статусом и его вознаграждение не подпадает под предусмотренный кодексом механизм оплаты труда работников". Также в правительстве считают, что предлагаемые меры "являются чрезмерными и создают препятствия гибким условиям оплаты труда".
Как подчеркнул Миронов, эсеры будут настаивать на реализации инициативы, несмотря на отрицательный отзыв правительства.
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