"Справедливая Россия" предложила пересмотреть зарплаты глав госкомпаний

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутаты "Справедливой России" внесли в Государственную думу законопроект, запрещающий руководителям госкомпаний, корпораций, бухгалтерам внебюджетных фондов, а также их заместителям и чиновникам получать среднемесячную зарплату выше президентской, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Авторами законодательной инициативы, уже получившей отрицательный отзыв правительства, выступили глава фракции СР Сергей Миронов и депутаты Олег Нилов. Изменения вносятся в статью 145 Трудового кодекса РФ.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, разница в зарплатах руководителей и сотрудников организаций не должна превышать восьми раз.

Документом предусматривается, что главы госкомпаний, корпораций, руководители внебюджетных фондов, их заместители и бухгалтера, муниципальные чиновники, руководители компаний с долей госучастия более 50% не могут зарабатывать больше главы государства.

"Судя по налоговым декларациям, у нас руководители различных структур и ведомств зачастую получают в разы больше, чем руководитель страны. Это нонсенс", – отмечает автор инициативы Сергей Миронов, которого цитирует его пресс-служба.

Со своей стороны правительство дало отрицательный отзыв на законопроект. В документе отмечается, что сопоставление зарплат чиновников с оплатой труда президента "представляется необоснованным, в том числе в связи с тем, что президент Российской Федерации наделен особым статусом и его вознаграждение не подпадает под предусмотренный кодексом механизм оплаты труда работников". Также в правительстве считают, что предлагаемые меры "являются чрезмерными и создают препятствия гибким условиям оплаты труда".