Медведев прокомментировал проект о введении единого казначейского счета

ГОРКИ, 4 июл - РИА Новости. Создание системы казначейских платежей и введение единого казначейского счета повысит прозрачность расчетов, сделает более оперативной оплату государственных и муниципальных услуг, рассчитывает глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

На заседании в четверг кабмин рассматривает в числе других законопроекты о создании системы казначейских платежей и введении единого казначейского счета. В частности, предусмотрены изменения в Бюджетный кодекс и законодательство о валютном регулировании, которые, по словам премьера, должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

"Это позволит сделать операции - например, оплату государственных или муниципальных услуг - более оперативными, имею в виду именно модель единого счета. Во-вторых, это даст возможность эффективно управлять бюджетными деньгами, включая остатки на счетах, причем на всех уровнях бюджетной системы. Ну и, надеюсь, повысится прозрачность расчетов", - заявил Медведев.