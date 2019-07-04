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РИА Новости

Медведев прокомментировал проект о введении единого казначейского счета

Вчера, 14:00
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 4 июл - РИА Новости. Создание системы казначейских платежей и введение единого казначейского счета повысит прозрачность расчетов, сделает более оперативной оплату государственных и муниципальных услуг, рассчитывает глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
На заседании в четверг кабмин рассматривает в числе других законопроекты о создании системы казначейских платежей и введении единого казначейского счета. В частности, предусмотрены изменения в Бюджетный кодекс и законодательство о валютном регулировании, которые, по словам премьера, должны вступить в силу с 1 января 2021 года.
"Это позволит сделать операции - например, оплату государственных или муниципальных услуг - более оперативными, имею в виду именно модель единого счета. Во-вторых, это даст возможность эффективно управлять бюджетными деньгами, включая остатки на счетах, причем на всех уровнях бюджетной системы. Ну и, надеюсь, повысится прозрачность расчетов", - заявил Медведев.
По его словам, благодаря новому механизму вся информация о движении средств будет доступна оперативно и для самих участников платежей, и для контролирующих инстанций.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. 4 июля 2019
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