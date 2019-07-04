СК завел дело после гибели ребенка из-за упавшего дерева в центре Москвы

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как упавшее дерево убило ребенка на детской площадке в центре Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, 4 июля на трехлетнего мальчика на детской площадке в Басманном районе Москвы упало дерево, от травм ребенок скончался.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - сказала Иванова.